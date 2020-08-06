



Galaxy Watch 3 tasarım ile orijinal Galaxy Watch'un tasarımını ileri taşıyor. En belirgin Galaxy Watch özelliği dönen çerçevedir ancak çerçeve dahil her şey yeniden tasarlandı ve muhteşem görünen yeni bir ürün oluşturmak için rafine edildi.

Samsung Galaxy Watch 3 ve Tüm Özellikleri

Samsung, saatin büyüklüğünü azaltmak için çok çaba harcadı. Sonuç olarak, Galaxy Watch 3, öncekinden daha büyük bir ekrana sahipken %14 ince, %8 daha küçük ve %15 daha hafif.

Samsung, Galaxy Watch'ın sağlamlık hissinden uzaklaşmaya ve daha lüks bir ürüne geçmeye çalışıyor. Bunun bir kısmı sadece daha ince gövde değil, aynı zamanda artık standart olarak sunulan deri kayış.

Saatin gövdesi paslanmaz çelikten yapılmış, ancak daha da iyi bir şey isteyenler için Samsung da bu sefer bir titanyum gövde seçeneği de ekliyor.

Seçim yapabileceğiniz iki boyut var: 45mm ve 41mm ve üç renk: Mistik Siyah, Mistik Gümüş ve Mistik Bronz.

Kendi saat kadranlarınızı oluşturun

Akıllı saatler hakkında en iyi şeylerden biri, her türlü farklı saat kadranı arasından seçim yapabilmeniz ve istediğiniz sıklıkta değiştirebilmenizdir. Galaxy Store'da 80.000'den fazla saat yüzü var. Ayrıca gereksinimlerinize uyacak şekilde kendi saat kadranınızı yapabileceğiniz 40 farklı kombinasyon var.

Kan oksijen doygunluğu takibi

Kan basıncı izleme

Elektrokardiyogram Galaxy Watch 3'ün özellikleri arasında.

Düşme tespiti

Galaxy Watch ailesine gelen bir başka yeni özellik olan düşme algılamadır. Saat düştüğünüzü algıladığında etkinleşecek ve herhangi bir işlem yapmazsanız seçtiğiniz kişilere acil durum bildirimi gönderecek.

Koşu araçları

Egzersizlerinizi bir sonraki seviyeye taşımak için Galaxy Watch 3 çalışırken gerçek zamanlı geri bildirim ve de egzersiz sonrası altı faktörlü raporlar sunacak.

Jestler

Şimdilik, desteklenen iki jest var:

Çağrıları kabul etmenizi sağlayacak yumruk sıkma (ve gevşetme) hareketi.

Alarmları durdurmak ve çağrıları reddetmek için kullanılabilen bilek rotasyonu.

Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı ve çıkış tarihi

Galaxy Watch 3 Bluetooth sürümleri arasında 41mm 329$ ve 45mm model 399$'dan başlıyor. LTE sürümü için, fiyatlar daha küçük 41mm model için 449$ ve 45mm model için 479$'dan başlıyor. Ürünler 6 Ağustos'ta kargolanacak.