



Diğer teknoloji ürünleri arasında akıllı telefon modellerinde de önemli olmaya başlayan çeşitli WiFi standartlarının farklarını ele alıyoruz. Bu anlamda WiFi 4, WiFi 5 ve WiFi 6 farkları en çok merak edilen bağlantı teknolojileri olarak karşımıza çıkar. Her standart bir öncekinden daha yüksek kapsama alanı sunuyor.

WiFi 6, WiFi 5 ve WiFi 4 Farkı Nedir?

WiFi 4

Standart IEEE 802.11n, WiFi 4 olarak bilinir. Bu WiFi standardı, IEEE 802.11g'nin (yani WiFi 3) halefi. Bu WiFi standardı ile MIMO tanıtıldı. 20 MHz ve 40 MHz bant genişliklerini destekler. MIMO ve daha yüksek BW (yani 40 MHz) kullanımı sayesinde 150 Mbps'ye kadar internet veri hızları elde edilebilir.

WiFi-4 cihazları iç mekanlarda yaklaşık 70 metre ve dış mekanlarda yaklaşık 250 metre menzil desteği mevcut. WiFi-4 cihazları tarafından desteklenen MIMO yapılandırmaları arasında 2T3R ve 4T4R var. BPSK, QPSK, 16QAM ve 64QAM gibi modülasyon şemaları da kullanılıyor.

WiFi 5

Standart IEEE 802.11ac, WiFi 5 olarak adlandırılır. Bu WiFi standardı, IEEE 802.11n (yani WiFi 4)'ün halefi. Bu standart ile MIMO'ya beamforming eklendi ve çok kullanıcılı MIMO özelliği tanıtıldı.

WiFi-5, daha yüksek bant genişlikleri (160 MHz'e kadar), çok kullanıcılı MIMO, daha fazla uzamsal akış (8'e kadar) ve daha fazla sayıda modülasyon şeması (256 QAM) eklenmesiyle daha yüksek hız verimi sunuyor.

5 GHz'de çalışır ve eski çok taşıyıcılı (OFDM) ve tek taşıyıcılı (DSSS, CCK) modülasyon şemalarını ve temel bant modülasyon tiplerini (BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM, 256QAM) destekler. 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz ve 160 MHz bant genişlikleri destekleniyor.

WiFi-5 maksimum 6.93 Gbps veri hızını (160MHz bant genişliği, 8 uzamsal akış, MCS9, 256QAM ve kısa koruma aralığı ile) ve 3 antenle 80 m kapsama alanını destekler (wifi-4'ten yaklaşık 10 metre fazla).

4 x 4'e kadar MIMO yapılandırması mevcuttur. Tek kullanıcı iletiminin yanı sıra çoklu kullanıcı iletimini de destekler.

WiFi 6

WiFi 5 ve WiFi 6 resmi farkları

Standart IEEE 802.11ax, 6. nesil WiFi olarak adlandırılan WiFi 6 adını taşıyor. Bu WiFi standardı, IEEE 802.11ac'nin (yani WiFi 5) halefi. WiFi 6, eski wifi ağları olan wifi-5, wifi-4, wifi-3 vb. ile karşılaştırıldığında daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanı sunuyor. WiFi-5, 2,4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarında çalışır.

OFDMA konsepti, hem wifi-6 üstü hem de altı bağlantılar için tanıtıldı. Wifi-6'da tanıtılan diğer önemli özellikler arasında MU-MIMO, beamforming, 1024-QAM, daha uzun boyutlu OFDM sembolü, daha fazla sayıda uzaysal akış (8'e kadar), 802.11ac'nin aksine verimli Uplink kaynak zamanlaması vb. var.

Diğer bir benzersiz özellik BSS renklendirmesidir. Yüksek verimlilik performansı nedeniyle HEW (Yüksek Verimli WLAN) olarak da bilinir. 802.11ax yani WiFi 6, WiFi 5'e kıyasla daha az gecikmeyle daha iyi verimlilik, ağ kapasitesi, performans ve kullanıcı deneyimi sunuyor.

WiFi 6, WiFi 5, WiFi 4, WiFi 3, WiFi 2 ve WiFi 1 Farkları

Aşağıdaki tablo WiFi standartları arasındaki çeşitli özellik farklarını karşılaştırır. Bunlar hız, kapsama alanı vb.'dir.