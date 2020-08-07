



Birinci sınıf cep telefonları denildiğinde Samsung’un Note serisi neredeyse daima ilk önce akla gelir. Bu cihazlar yeniliğin ön saflarında duruyor ve insanlar her zaman bir sonraki modeli dört gözle bekliyorlar, ancak ucuz değiller, bu yüzden en iyi Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra kılıflarına göz atma zamanı.

En İyi Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra Kılıfları

Spigen Hybrid S Kılıf

Spigen'ın Galaxy Note 20 veya Note 20 Ultra için yeni Hybrid S kılıfı uygun fiyatlı ince ve şeffaf yapılı en iyi kılıfı vaat ediyor. Şeffaf silikon, Galaxy Note 20'nin kendi renklerini çıkarırken arkada manyetik bir tutuculu metal destek ayağı da var.

Insignia Hard Shell Kılıf

Samsung Galaxy Note 20 veya Note 20 Ultra ile kullanılmak üzere tasarlanan Insignia'nın şeffaf kılıfları, 2 metrelik düşmeye karşı koruma sağlamak için polikarbonat ve termoplastik poliüretan malzemeden yapılmış. Ekranı ve kamera alanını korumak için yükseltilmiş kenarları olan şeffaf bir tasarımdan bahsediyoruz. Sararmayan bir malzemeden yapılmıştır.

Yine Amazon'dan 20$'a alınabilir.

Anccer Slim Cover

Dayanıklı ancak zarif polikarbonattan üretilen Anccer's Slim Cover, yalnızca 2,5 cm kalınlığındadır ve ekranın çevresinde ve arkadaki kamera adasında yükseltilmiş dudaklar bulunur. Şeffaf silikon Note 20 veya Ultra kılıflardan daha zarif ve orijinal Note 20 serisi tonlarını vurgulayan çeşitli renklerde mevcut.