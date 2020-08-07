



Araştırma firmaları Counterpoint, IDC ve Canalys'e göre Huawei, 2020'nin 2. çeyreğinde diğer tüm üreticilerden daha fazla akıllı telefon sattı. Bu durum kısmen Çin'in ekonomik toparlanmasına atfedilebilse de, yine de önemli bir başarı. Ancak bu zafer turu kısa süreceğe benziyor.

Google, Huawei'in uygulamalarını ve hizmetlerini ABD hükümetinin emirlerine uygun olarak kullanmasını zaten kısıtladı. Ve bu yeterli değilmiş gibi Amerikan teknolojisini kullanan üreticiler Huawei'ye satış yapmadan önce açık izin alması gerekiyor. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), artık Huawei'den yeni sipariş almadığını doğruladı.

Kirin Çipsetlere Elveda

Bu da Kirin çiplerinin geleceğini kesin bir belirsizliğe sürüklüyor. Mate 40, Kirin 1020 ile güçlendirilecek. Huawei Business Group CEO'su Yu Chengdong Kirin çipset üretiminin 15 Eylül'den sonra durdurulacağını söyledi. Daha önce, şirketin yonga üretimini Çin'in en büyük fason yonga üreticisi olan Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ile çeşitlendirmesi bekleniyordu. Ancak analistler bundan pek emin değillerdi ve SMIC'in uzmanlığı noktasında Huawei'e çip üretme kapasitesi hakkında şüpheleri vardı.

Kirin çipsetlerinin artık üretilmeyecek olması Chengdong tarafından şirket için büyük bir kayıp olarak nitelendirildi ve öyle de. TSMC, 14 Eylül'e kadar, Mate 40'a güç verecek olan Kirin 1020'nin önceki tüm siparişlerini gönderecek.

Bu çip görünüşe göre Qualcomm Snapdragon 875G'nin dayandığı aynı 5nm sürecini temel alıyor. Mate 40, Eylül ayında piyasaya sürülecek. Kirin 1020, Mate 30'a güç veren Kirin 990'a göre yüzde 50 performans kazancı getiriyor.