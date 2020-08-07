Microsoft xCloud Gibi Bulut Oyun Servisleri iOS'te Olmayacak





Samsung, yeni Galaxy Note20 telefonlar için xCloud oyun akışı hizmeti kampanyası yürütüyor ve ön sipariş verenler için 3 aylık bir servis üyeliği söz konusu. Ancak xCloud’ın iOS'taki beta testi, hizmetin 15 Eylül'de kullanıma sunulmasından çok önce sona erdi.

Microsoft xCloud Gibi Oyun Akış Servisleri iOS'te Olmayacak

Şüphelenildiği gibi, bunun nedeni Apple App Store politikalarıdır. Nvidia’nın GeForce Now ve Google'ın Stadia’sı, aynı nedenle iPhone ve iPad’de kullanılamıyor. İşte Apple'ın Business Insider'a gönderdiği bir açıklama:

“App Store, müşterilerin uygulamaları keşfetmesi ve indirmesi için güvenli ve güvenilir bir yer ve tüm geliştiriciler için harika bir iş fırsatı olması için oluşturuldu. Tüm uygulamalar mağazamıza alınmadan önce müşterileri korumayı ve geliştiricilere adil ve eşit bir oyun alanı sağlamayı amaçlayan aynı yönergelere göre incelenir."

Temel olarak Apple, buluttaki bir oyun sunucusundan yayınlanıyor olsa bile, bir iPhone ekranında görünen her oyunu gözden geçirmek istiyor.

XCloud Projesi bu Eylül ayında Xbox Game Pass Ultimate ile başlayacak. Ayda 15 ABD doları karşılığında, Microsoft tarafından yayınlanan her oyun (ör. Halo ve Forza) ve The Witcher 3 ve GTA 5 gibi popüler üçüncü taraf oyunlar da dahil olmak üzere 100'den fazla yapımdan oluşan bir kitaplığa erişebileceksiniz.

Bir oyun yayın hizmetinin iyi yanı, oynamak için bir Xbox veya oyun bilgisayarına ihtiyacınız olmamasıdır. Ve hareket halindeyken de oynayabilirsiniz. Ancak görünüşe göre bir Apple cihazınız varsa cevap hayır olacak.