



Küresel bir mobil teknoloji şirketi olan OnePlus, bugün PUBG MOBILE ile ortaklık kurduğunu duyurdu ve dünyanın ilk 90 FPS oyun deneyimini sunacak modelini açıkladı. OnePlus 8 serisi, OnePlus 7T serisi veya OnePlus 7 Pro akıllı telefon kullanan oyuncular, 6 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar 90 FPS'te PUBG MOBILE'a özel erişime sahip olacaklar. Bu özel deneyim, Çin, Japonya ve Kore hariç tüm dünyadaki OnePlus kullanıcıları tarafından edinilebilecek.

PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Çalıştıran Tek Telefon

OnePlus şu açıklamayı yaptı: "OnePlus teknoloji meraklıları topluluğumuzda mobil oyuncuların daha sürükleyici ve daha akıcı bir deneyim aradıklarını biliyoruz. Dünyanın en çok indirilen oyunlarından biri olan PUBG MOBILE ile bu özel 90 FPS deneyimiyle tam olarak bunu sunacağız." OnePlus Kurucusu ve CEO'su Pete Lau, "Sektör lideri ekranlarımız, güçlü performansımız ve hızlı ve sorunsuz genel kullanıcı deneyimimizle mobil oyun oynamayı yeni seviyelere taşımaya devam edeceğiz." diyerek ekledi.

Şirketin yüksek yenileme oranlı oyunlara vurgu yapan en son oyun ortaklığı ile OnePlus kullanıcıları, dünyada PUBG MOBILE'da 90 FPS oyun deneyimini ilk deneyimleyenler olacak. 90 FPS avantajı, özellikle ekranı kaydırırken, dürbün kullanarak, koşarken ve uzaktaki diğer oyuncuları ararken belirgin olmaktadır. Her yerdeki PUBG MOBILE oyuncuları, artık 6 Ağustos – 6 Eylül arasındaki dönemde yalnızca OnePlus cihazlarında mevcut olan bu yüksek oyun hızının ve akıcılığın tadını çıkracak.