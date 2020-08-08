iPhone, iPad veya iPod touch jailbreak yapıldığında ana ekrana Cydia uygulaması gelir. Cydia varsayılan olarak Bigboss reposu, ModMyi reposu vb. popüler repolar ile geliyor. Böylece her şeyi kendiniz eklemeniz gerekmez. Ancak iPhone'unuza yeni özellikler kazandırmak için Cydia'ya başka farklı repolar veya kaynaklar da eklemeniz gerekir.

Cydia'da Repo Nasıl Eklenir?

Cydia'ya yeni bir repo eklemek oldukça basit. Ancak nasıl yapılacağı konusunda hiçbir fikriniz yoksa bu aşama yanıltıcı olabilir. Bu yazıda size Cydia'da nasıl repo ekleyeceğinizi göstereceğiz. Tüm sürecin tamamlanması birkaç basit adım gerektirir. Bunu yapmak için bir internet bağlantısına ve geçerli bir repo bağlantısına ihtiyacınız olacak:

1) Jailbreak'li iOS cihazınızda Cydia'yı başlatın ve aşağıdaki çubukta ikinci konumda bulunan 'Sources' düğmesine dokunun.

2) "Sources" ekranında bir "Edit" düğmesi göreceksiniz. Üzerine dokunun. Ardından "Add" düğmesine basın. Burası Cydia'da repo ekleyebileceğiniz yerdir.

3) Şimdi Cydia sizden repo'nun Cydia yani APT URL'sini yazmanızı isteyecek. Yazın veya yapıştırın ve ardından "Add Source" düğmesine basın.

Adresi olduğu gibi yazdığınızdan emin olun, aksi takdirde hata alırsınız. Önceden eklenmiş herhangi bir source'u silmek isterseniz, üzerinde kaydırıp ardından kırmızı 'Delete' düğmesine dokunabilirsiniz.

Bitti! Cydia'ya bu şekilde repo eklersiniz.