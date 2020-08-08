Samsung, yeni gerçek kablosuz kulaklıkları olan Galaxy Buds'ı daha geçen yıl piyasaya sürdü. Birçok güçlü yönleri vardı, ancak birkaç zayıf yönleri de ağır basıyordu. Ses deneyimi çoğunlukla iyiydi ancak üst kalite faktöründen yoksundu. Çağrı kalitesi arzudan uzaktı ve pil ömrü daha iyi olabilirdi.

Samsung Galaxy Buds Live, Buds ve Buds+ Karşılaştırması

Samsung, bu yıl Şubat ayında piyasaya sürülen Galaxy Buds+ ile bu sorunlardan bazılarını ele aldı. Hoparlörler iyileştirildi, ek bir mikrofon eklendi ve pil ömrü önemli ölçüde iyileştirildi. Ancak önemli bir özellik yoktu ve Samsung sonunda bunu Galaxy Buds Live ile giderdi.

Samsung’un en yeni kulaklıkları Galaxy Buds / Buds+'a hiç benzemiyor. Bu fasulye şeklindeki tasarım, kulaktan çıkıntı yapmadığı için tercih edilmiş. Biz de bunu çok seviyoruz ve ilk bakışta mümkün görünmese de oldukça rahat. Daha iyi ses için bu sefer yeni, daha büyük hoparlörler kullanıldı ve ayrı bir bas kanalı eklendi.

Üç dahili mikrofon, özel bir ses yakalama ünitesi ile eşleştirilmiş ve bu da teoride çağrı kalitesini iyileştiriyor. Son olarak Samsung daha önce kablosuz kulaklıklarında eksik olan bir özellik olan Aktif Gürültü Önleme özelliğini de getirdi. Tüm bunlar Galaxy Buds Live'ı ayrı bir seviyeye çıkarıyor.

Buds Plus 11 saat pil ömrüne sahipken Buds Live ANC ve mikrofon açıkken 6 saat ömür sunuyor. ANC ve mikrofon kapalıyken 6.5 saate çıkıyor ve her şey kapalıyken 8 saat oluyor. Daha iyi ses kalitesi için 8 saate değer.

En iyi ses deneyimine sahip Samsung kulaklıkları arıyorsanız ve bütçenize uygunsa Galaxy Buds Live'ı seçmemek için bir neden yok. Samsung'un yaptığı anlamlı iyileştirmeler gerçekten çok şey ifade ediyor. Bununla birlikte, Galaxy Buds / Buds+ artık indirimli olarak satışa sunulacağından makul bir fiyat karşılığında sağlam bir çift kablosuz kulaklığa ihtiyaç duyanlar için hala geçerli seçenekler olmaya devam ediyor.