Wi-fi 6, en yeni ve en gelişmiş Wi-fi standardıdır. Ne sunuyor? Daha yüksek hızlar ve daha iyi kapasite, bu da yeni standardın temel faydalarını özetlemektedir. Aşağıda WiFi 6 telefonlarının bir listesini bulacaksınız.
WiFi 6 Destekli Telefonlar
Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'ten daha yüksek hızlar sunar. Aynı anda daha fazla cihazın bağlanmasına izin verir ve bağlantıyı daha verimli şekilde yönetir. Diğer avantajlar arasında daha iyi güvenlik ve potansiyel olarak geliştirilmiş pil ömrü var.
Hiçbir akıllı telefon, yönlendirici veya MiFi cihazında "Wi-Fi 6" etiketini bulamazsınız. Neden? Zira daha teknik bir etiket ismi kullanılıyor: "802.11.ax" veya "Wi-fi 802.11.ax". Bir cihazın üzerinde bu etiket varsa, Wi-Fi 6 uyumludur.
WiFi sürümlerinin kısa bir listesi:
- Wi-Fi 1 (1999) = 802.11b
- Wi-Fi 2 (1999) = 802.11a
- Wi-Fi 3 (2003) = 802.11g
- Wi-Fi 4 (2009) = 802.11n
- Wi-Fi 5 (2014) = 802.11ac
- Wi-Fi 6 (2019) = 802.11ax
WiFi 6 Ne Kadar Hızlı?
Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'ten %40'a varan hız iyileştirmesi sunuyor.
WiFi 6 Modem veya MiFi Satın Almalı mıyım?
Wi-Fi 6'yı kullanmak istiyorsanız, bunu yapmanın tek yolu yeni ve uyumlu donanım satın almaktır – WiFi 6 telefonlar ve yönlendiriciler gibi. Yani evet; bir WiFi 6 modeminizin olması gerek.
WiFi 6 Telefonlarının Listesi
Wi-fi 6 yeni olduğu için henüz üretimde çok fazla WiFi 6 telefon yok. İnternete daha yüksek Wi-Fi 6 hızlarında bağlanabilen telefonların listesi aşağıdaki gibidir:
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10E
- Samsung Galaxy S10 Plus
- Samsung Galaxy S10 5G
- Samsung Galaxy Note 10
- Samsung Galaxy Note 10 Plus
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20 Plus
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
- Samsung Galaxy Fold
- Xiaomi Mi 10 5G
- Xiaomi Mi 10 Pro 5G
- Huawei P40 Pro
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 11 Pro
- Apple iPhone 11 Pro Max
- Apple iPhone SE 2020
- Sony Xperia 1 II
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
- LG V60 ThinQ
- Motorola Edge Plus