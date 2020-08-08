Wi-fi 6, en yeni ve en gelişmiş Wi-fi standardıdır. Ne sunuyor? Daha yüksek hızlar ve daha iyi kapasite, bu da yeni standardın temel faydalarını özetlemektedir. Aşağıda WiFi 6 telefonlarının bir listesini bulacaksınız.

WiFi 6 Destekli Telefonlar

Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'ten daha yüksek hızlar sunar. Aynı anda daha fazla cihazın bağlanmasına izin verir ve bağlantıyı daha verimli şekilde yönetir. Diğer avantajlar arasında daha iyi güvenlik ve potansiyel olarak geliştirilmiş pil ömrü var.

Hiçbir akıllı telefon, yönlendirici veya MiFi cihazında "Wi-Fi 6" etiketini bulamazsınız. Neden? Zira daha teknik bir etiket ismi kullanılıyor: "802.11.ax" veya "Wi-fi 802.11.ax". Bir cihazın üzerinde bu etiket varsa, Wi-Fi 6 uyumludur.

WiFi sürümlerinin kısa bir listesi:

Wi-Fi 1 (1999) = 802.11b

Wi-Fi 2 (1999) = 802.11a

Wi-Fi 3 (2003) = 802.11g

Wi-Fi 4 (2009) = 802.11n

Wi-Fi 5 (2014) = 802.11ac

Wi-Fi 6 (2019) = 802.11ax

WiFi 6 Ne Kadar Hızlı?

Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'ten %40'a varan hız iyileştirmesi sunuyor.

WiFi 6 Modem veya MiFi Satın Almalı mıyım?

Wi-Fi 6'yı kullanmak istiyorsanız, bunu yapmanın tek yolu yeni ve uyumlu donanım satın almaktır – WiFi 6 telefonlar ve yönlendiriciler gibi. Yani evet; bir WiFi 6 modeminizin olması gerek.

WiFi 6 Telefonlarının Listesi

Wi-fi 6 yeni olduğu için henüz üretimde çok fazla WiFi 6 telefon yok. İnternete daha yüksek Wi-Fi 6 hızlarında bağlanabilen telefonların listesi aşağıdaki gibidir: