Kaçınılmaz olan nihayet gerçekleşti. Huawei, mevcut koşullarda yan kuruluşu HiSilicon'ın artık çip yapamayacağını söyledi. Bu nedenle yaklaşan Mate 40, Kirin SoC ile güçlendirilecek son telefon olacak. The Wall Street Journal'a göre Qualcomm, beklendiği gibi ABD hükümetini Çinli şirkete yonga seti satmasına izin vermeye ikna etmeye çalışıyor.

Huawei, Kirin Yerine Qualcomm Çiplere Geçebilir

Yeni bir kurala göre, çip yapmak için ABD menşeli teknolojiyi kullanan yabancı üreticilerin bunları Huawei'ye satmadan önce bir lisans almaları gerekiyor. Kısacası, HiSilicon ölüme terk edildi.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), şirketle olan ilişkisini çoktan sona erdirdi. Yonga üreticisi, ihracat yasağının Qualcomm'u Huawei'den daha fazla etkileyeceğini savunuyor. Huawei'in diğer satıcılardan çip satın almaktan başka seçeneği yok ve Qualcomm, başka herhangi bir şirketten önce devreye girmek istiyor.

Yonga üreticisi, ihracat yasağının Çinli şirketin ABD dışındaki şirketlerden gerekli bileşenleri almasını engellemeyeceğini ve fırsat maliyetinin milyarlarca dolar olacağını savunuyor. Çinli Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Huawei için Kirin 710A'yı çoktan üretmişti. Ayrıca 120 milyonun üzerinde çip için Tayvan'ın MediaTek ile görüştüğü de söyleniyor.

Samsung, Huawei'ye işlemci tedarik edebilecek başka bir yabancı rakip. Qualcomm, bunun 5G yonga seti pazar payını Çin ve diğer ülkelerdeki rakiplerine vereceği konusunda uyarıyor. Bu yılın başlarında HiSilicon, Qualcomm'u Çin'in bir numaralı çip tedarikçisi olarak gözüne kestirdi. ABD tarafından varlık listesine konulmasından bu yana Huawei, kendi ülkesine odaklanmasını artırdı. Ve artık kendi çiplerini üretmeyecekse, bu pazar payı Qualcomm'un rakiplerine gidecekti.

Huawei'in Çin'deki artan pazar payı, Qualcomm çiplerini kullanan Xiaomi ve OPPO gibi yerli şirketleri de etkileyecek. Bu nedenle Qualcomm, 5G özellikli SoC'lerini Huawei'ye satmaya hevesli. Şirket, pazarın yıllık 8 milyar dolar değerinde olduğunu söylüyor.

Donald Trump'ın yönetimi, Amerika'nın teknolojik rekabet gücünü artırmak istiyor ve bu Qualcomm'un lehine olabilir.