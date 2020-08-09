P40 Pro+'ın 4200 mAh pilini sıfırdan %100'e çıkarması sadece bir saat yirmi dakika sürüyor. Bu kablolu şarj hızları gerçekten çılgın. Peki aynı W değerine sahip kablolu şarjla kablosuz şarj etme hızı aynı mıdır?

Kablolu Şarjla Kablosuz Şarj Hızı Aynı mı?

40W kablosuz şarjla 40W kablolu şarj aslında aynı şey değildir. Evet, arada bir miktar hız farkı var. Kablolu ve kablosuz alternatifi olan hemen her teknoloji arasındaki verimlilik farkı burada da geçerli.

Karşılaştırma için, P40 Pro+ kablolu ve kablosuz şarj hızları aşağıda listelenmiştir:

Huawei P40 Pro+ 40W kablolu şarj 40W kablosuz şarj 15 dakikada 30% 25% 30 dakikada 50% 44% 50 dakikada 80% 74% 70 dakikada 100% 95% 82 dakikada – 100%

Gördüğünüz gibi, telefon 40W kablosuz ile 40W kablolu şarja göre biraz daha yavaş şarj oluyor – örneğin, kablolu şarjın bir saat içinde telefonu %90'a ve kablosuz şarjın %85'e çıkardığına dikkat edilebilir.

Telefonu %80'e kadar şarj etmek pil ömrünü kat ve kat artırır. Ancak şarjı %100 yapmanız gereken durumlar olduğunda kablosuz şarjın, teoride aynı hızda olsa bile, kablolu şarjdan daha yavaş olduğunu artık biliyorsunuz.

Her şey elektronların havada giderken ki enerji kaybıyla ilgili.

Kablosuz şarj verimliliği o kadar çok değişkene bağlıdır ki, bir 40W kablosuz şarj cihazının duvardan 65W güç çekmesi gerekir ve bunun üzerine bir de fanla soğutulması şart olabilir..

P40 Pro+'ın arka kapağının altındaki verici ve alıcı bobinlerin arasına bir inçlik plastik ve cam kapak da eklendiğinde 40W çıkış verimliliği biraz daha aşağıya düşer.