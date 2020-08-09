Note 20 Ultra'nın 6,9 inçlik bir ekranı var ve LTPO teknolojisinin akıllı telefon ekranlarında kullanılabilecek bir noktaya geldiğini görmek harika. Apple bunu ilk olarak 2018'de Apple Watch Series 4 ile kullandı ve Samsung'un 2019 Galaxy Watch Active2'si de LTPO paneli kullanıyor. Görünüşe göre gelecek yılki iPhone'lar da Samsung'un HOP teknolojisine sahip olacak.

Yeni iPhone, Galaxy Note 20 Ekranıyla Gelebilir

Bu yılki modellerin 60Hz ekranlara sahip olacağı neredeyse kesinleşti. Galaxy Note 20 Ultra ve Z Fold 2'ye geri dönersek, yenileme hızı dinamiktir ve içeriğe bağlı olarak 1Hz'e kadar düşebilir. Yani oyunlar için 48Hz ile 120Hz arasında, videolar için 30 ile 60Hz arasında ve statik görüntüler için 1 ile 11Hz arasında değiştiği biliniyor.

Ek olarak, Note 20 Ultra'nın ekranının gerçeğe yakın bir his verdiği söyleniyor. Ayrıca Gorilla Glass Victus kullanılan ilk telefon. Genel olarak, Samsung telefonun ekran kısmını eksizsiz yapmış gibi görünüyor. Galaxy Z Fold 2'nin dış paneli de aynı yenileme hızına sahip.

LTPO paneller, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için yaygın olarak kullanılan düşük sıcaklıklı polikristal silikon (LTPS) ile karşılaştırıldığında OLED ekranların güç tüketimini yüzde 15 ila 20 oranında azaltabilir.

Uzun yıllardır yeni iPhone'larda pek bir inovasyon sunamayan Apple genel olarak Android ayak izlerini takip ederek devam ediyor. Bu yılki iPhone'lar için de durum benzer. Apple'ın gelecek yılki iPhone'lar ile LTPO teknolojisine geçmesi güzel ancak bir kez daha Android'in adımlarını geriden takip etmiş olacak.