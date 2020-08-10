Apple Watch 6 veya diğer gelecekteki Apple Watch modelleri daha iyi kablosuz ağ sistemine sahip olabilir ve bu da Apple Watch'u iPhone'lardan bağımsız olarak çalışmaya çok daha yaklaştırabilir. AppleInsider tarafından tespit edilen bir patentte Apple, Apple Watch'un ekranına yerleştirilmiş bir kablosuz bağlantı antenine yer verdi ve bunu mevcut mekanizmaya kıyasla daha geniş bir yüzey alanı olacak şekilde tasarladı.

Apple Watch 6, iPhone'un Yerini Alabilir

Apple, ekran içi antenli bir Apple Watch'taki kablosuz bağlantının ne kadar iyi olduğunu belirtmese de, daha büyük bir alıcının belirgin bir yükseltme sunacağı ortada. Zira Apple aksi halde patent almazdı.

Apple Watch modelleri iPhone olmadan çalışabilirken, iPhone'larımızı evde bırakmakta hala tereddüt ediyoruz. Çünkü iPhone'lar olmadan birçok önemli özellik yok oluyor.

Apple Watch'un iPhone'larımızın yerini aldığı veya iPhone'larımızdan daha iyi olduğu bir gelecek hayal etmek zor değil. Aynı şey geçmişte sabit hatların yerini alan cep telefonları için de söylenmişti. Yine de iPhone'dan bu kadar hızlı vazgeçecek değiliz. Zira yakında bir iPhone 12 lansmanı var, öyle değil mi?

Bu tasarım şimdilik sadece bir patent, yani Apple'ın bu anten sistemini yakında kullanacağının garantisi yok. Bununla birlikte, şirket sonbaharda Apple Watch 6'yı duyurduğunda büyük olasılıkla bu yönde bazı küçük adımlar atacak. Yeni akıllı saatin daha iyi pil ömrü, kan oksijen monitörü ve daha fazlasını sunduğu söyleniyor. Apple'ın ve diğer teknoloji şirketlerinin nihai amacı akıllı saatleri yeni akıllı telefonlar yapmaktır.