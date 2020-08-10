Kilit Ekranı Nasıl Kapatılır? (Android)

Uykudan her uyandığınızda parmağınızı kaydırmak, şifre yazmak veya başka şifre sistemi kullanmak istemiyorsanız, kilit ekranını tamamen kaldırmak mümkün. İşte nasıl yapıldığı:

Kilit Ekranı Nasıl Kapatılır?

Cihazınızın gizliliği konusunda çok endişelenmiyorsanız ve telefonu her kullanmak istediğinizde ekranınızı kaydırarak veya ekrana dokunarak değerli saniyelerinizi boşa harcamak istemiyorsanız, kilit ekranını tamamen devre dışı bırakmak birkaç basit adımla mümkündür.

Ayarlar'ı açın. Ayarları, uygulama çekmecesinde veya bildirim gölgesinin sağ üst köşesindeki dişli çark simgesine dokunarak bulabilirsiniz. Güvenlik'i seçin. Ekran Kilidi'ne dokunun. Hiçbiri'ni seçin. Mevcut bir güvenli kilit açma sisteminiz varsa (desen, PIN, şifre veya parmak izi taraması), kilit ekranını devre dışı bırakabilmeniz için önce bunu girmeniz istenecektir.

Artık kilit ekranınızı tamamen kaldırdınız; Gelecekte telefonunuzu açtığınızda, cihazı en son kullandığınızda etkin olan ekranda bulacaksınız.

Daha önce bir tür güvenli kilit açma yöntemi kullanıyorsanız, herhangi birinin artık cihazınıza doğrudan erişebileceğini unutmayın. Kaybolması veya çalınması durumunda cihazınızın içeriğini izlemenize, kilitlemenize ve (gerekirse) silmenize olanak tanıyan Android Cihaz Yöneticisi'ni veya üçüncü taraf bir güvenlik uygulamasını yüklemeyi deneyebilirsiniz.