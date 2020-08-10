Sanal arka plan özelliği, Zoom aramalarınızı iyileştirmenin eğlenceli bir yoludur. Bu arka planla çağrı katılımcılarınız sizi tropikal bir sahil ortamında, Golden Gate Köprüsü'nün önünde ve hatta uzayda görebilir. Zoom, birkaç varsayılan sanal arka plan sunar veya Zoom arka planınızı daha kişisel bir şeye dönüştürmek için kendi resminizi yükleyebilirsiniz.

Zoom Arka Planını Değiştirmek

Arka planınızı özelleştirme hakkında bilmeniz gerekenler.

Masaüstü uygulamasında Zoom arka planını nasıl değiştirirsiniz?

Bir toplantıya katılmadan önce:

Mac veya Windows için Zoom uygulamasını indirin

Uygulamayı açın ve oturum açın.

Profil resminize ve ardından Ayarlar'a tıklayın.

Sol menü çubuğunda, Sanal Arka Plan sekmesine tıklayın (bu sekmeyi görmüyorsanız, Zoom web sitesinde oturum açın, Ayarlar'a gidin ve Sanal Arka Plana geçin).

Sanal Arka Plan sekmesinde varsayılanlarından birini seçin veya kendi görüntünüzü yükleyin.

Kendi resminizi veya videonuzu eklemek için, bilgisayarınızdan yüklemek üzere + simgesini tıklayın.

Bir toplantıya katıldıktan sonra:

İstemcinin alt kısmında, Videoyu Durdur'un yanındaki yukarı oku tıklayın.

Sanal Arka Planı Değiştir'i seçin.

Sanal Arka Plan sekmesinde, varsayılanlarından birini seçin veya kendi görüntünüzü yükleyin.

Kendi resminizi veya videonuzu eklemek için bilgisayarınızdan yüklemek üzere + simgesini tıklayın.

Mobil uygulamada Zoom arka planını nasıl değiştirirsiniz?