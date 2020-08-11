Bir elma ile armut arasındaki farkı söyleyebilir misin? Apple'a göre cevap hayır. Prepear tarafından kullanılan bu armut logosu Apple'a göre kendi logosuna çok benziyor. Yemek hazırlamak ve alışveriş listeleri yapmak için kullanılan uygulama App Store ve Google Play Store'da mevcut. Prepear, ebeveynlerin çocuklar için sağlıklı yemekler hazırlamasına yardımcı olan bir web sitesi olan Super Healthy Kids'ten ayrılarak kuruldu.

Apple Bu Logoya Taklit Diyerek Dava Açtı

Kurucu Natalie Monson'un Super Healthy Kids / Prepear Instagram hesabında yakın zamanda yayınladığı bir gönderi şöyle dedi: "Trilyon dolarlık Apple, armut logomuzun kendilerine çok yakın olduğunu söyleyerek küçük işletmemizin ticari markasının peşine düştü. Apple'a göre logomuz onların logolarına ve sözde markalarına zarar veriyor."

Prepear için en büyük sorun, mahkemede Apple ile savaşmanın küçük firmaya bir ton paraya mal olacağı. Yine şirketin kurucusu Super Healthy Kids Instagram sayfasından şöyle diyor: "Bu biz Prepear'a büyük bir darbe. Bununla savaşmak on binlerce dolara mal olacak. ÇILGIN olan şey, Apple'ın bunu onlarca kişiye yapmış olması. Diğer küçük işletmelerden birçoğu logolarını terk etmeyi veya kepenkleri kapatmayı seçti. Dünyanın geri kalanı bu salgın sırasında küçük işletmelere yardım etmek için bir şeyler yaparken, Apple küçük işletmemizin peşinden gitmeyi seçti.

Kimsenin Apple ürünlerini kullanmayı veya satın almayı bırakmasını sağlamaya çalışmıyorum. Apple'ın küçük işletmelere yönelik agresif yasal işlemlerine karşı durma ve logomuzu koruma hakkı için mücadele etmeyi ahlaki bir yükümlülük olarak hissediyorum. Apple'a karşı sadece logomuzu korumak için değil, aynı zamanda büyük teknoloji şirketlerinin küçük işletmelere yaptığı zorbalığın sonuçları olacağına dair bir mesaj göndermek için kendimizi savunuyoruz."

Prepear, Change.org sitesinde bir kampanya başlattı. Super Healthy Kids / Prepear'in Kurucu Ortağı ve COO'su Russell Monson tarafından yayınlanan kampanya, şirketin Apple'ın "anlamsız dava" dediği şey nedeniyle zaten bir çalışanı işten çıkarmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Prepear, yalnızca beş ekip üyesi olan küçük bir şirket.

Bugüne kadar yaklaşık 34.000 kişi 35.000 hedefli dilekçeyi imzaladı. Dilekçeyi bu linke tıklayarak imzalayabilirsiniz.

Olaya öfkelenen birçok kullanıcı artık Apple ürünlerinden uzak duracağını bildiriyor.