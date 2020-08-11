Blue Mammoth tarafından geliştirilen destansı ücretsiz platform dövüş oyunu Brawlhalla artık Android ve iOS'te mevcut. PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch'te 40 milyondan fazla oyuncuyla Brawlhalla bir dövüş fenomeni.

En Çok Oynanan Dövüş Oyunlarından Brawlhalla Mobilde

Nintendo'nun Super Smash Bros.'un oyun mekaniğini ve tasarımını taklit eden Brawhalla, kadrosuna düzenli olarak eklenen benzersiz kahramanlar sayesinde kendine has bir tada sahip.

Daha da önemlisi, Brawlhalla, iOS ve Android'de ücretsiz oynanabilir ve konsol ve PC ile tam çapraz oynama özelliğine sahiptir, bu da tüm arkadaşlarınızla her yerde oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Oyunun mobil versiyonunun lansmanını kutlamak için geliştirici Blue Mammoth, önümüzdeki iki hafta boyunca herhangi bir platformda oyuna giriş yapan tüm oyunculara ücretsiz skin sunuyor.

Brawlhalla'nın mobil versiyonu, aralarından seçim yapabileceğiniz 50 kahraman ve 8 oyuncuya kadar 10 oyun modu dahil olmak üzere diğer platformlarda bulunan aynı içeriği sunar. Ayrıca, Brawlhalla için bir denetleyici kullanmanızı şiddetle tavsiye etsek de, Android ve iOS'teki oyuncular dokunmatik ekran kontrol şemalarını tamamen özelleştirebilecekler. Bu da hassas zamanlama gerektiren harika kombinasyonları başarıyla yapmayı çok daha kolay hale getirir.

İlgilenenler, oyunu App Store veya Google Play Store'dan indirerek Brawlhalla'yı bugün deneyebilirler. Oyun, Android veya iOS çalıştıran hemen hemen tüm akıllı telefon ve tabletlerle uyumludur.

App Store ve Google Play