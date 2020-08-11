Galaxy Note 20 Ultra mı Galaxy Note 10+ mı?

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Note 10+: Ekran

Note 20 Ultra'nın Dinamik AMOLED ekranı 6,8 inç Note 10+ modelinde bulunan ekrandan yalnızca 0,1 inç daha büyük. Dolayısıyla fark oldukça küçüktür ve aynısı ekran çözünürlüğü için de geçerli.

Tonlarca fark yaratacak detay ise yeni Galaxy Note 20 Ultra'daki yüksek yenileme hızına sahip ekrandır. 120 Hz ekran teoride 60 Hz ekrandan 2 kat daha hızlı. Ancak unutmayın pili de daha hızlı tüketiyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Note 10+: Donanım ve performans

Yine Snapdragon 865+ ile Snapdragon 855 arasında belirgin bir performans farkı olmayacak. Her iki cihaz da komik derecede gereksiz 12 GB RAM'e sahip. Note 20 Ultra 128GB yerel depolamayla başlarken, Note 10+ 256GB depolamayla başlar.

Bununla birlikte her iki telefonun uluslararası sürümleri Samsung’un tartışmasız daha yavaş olan Exynos yonga setleri ile geliyor: Note 20 Ultra Exynos 990'a sahipken, Note 10+ Exynos 9825'e sahip. Fark bir kez daha hissedilir değil.

5G desteği

Note 20 Ultra, 5G'ye hazır bir cihazdır. Note 10+'ın belirli marketlerde sunulan 5G özellikli özel sürümü dışında bu cihazda 5G desteği yok.

Pil

Note 20 Ultra, başka bir önemli alanda Note 10+'tan üstün: Pil boyutu. 4.500mAh batarya ile yeni cihaz 4.300mAh bataryaya sahip olan Note 10+ ile karşılaştırıldığında daha uzun batarya ömrü vaat ediyor. Ancak 120 Hz ekranı açtığınızda tüm pil ömrü kısalmakta. Hem de Note 10+'ın gerisine düşecek kadar.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Note 10+: S Pen ve işlevsellik

Galaxy Note 20 Ultra'daki S Pen, bazı iyileştirmeler aldı. Birincisi gecikme artık Apple Pencil ile hemen hemen aynı seviyede ve 9ms. Daha eski Note 10+ kesinlikle farkedilebilen çok daha büyük bir gecikmeye sahip.

Note 20 Ultra ile DeX modunu uyumlu bir cihaza aktarmak için artık kablo veya başka bir araç gerektirmeyen Kablosuz DeX modu mevcut. Ancak bunun yerine Miracast'i de kullanabilirsiniz. Note 10+ ile kablo kullanmanız gerekecek.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Note 10+: Kamera

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 108 MP ana kameraya, 12 MP ultra geniş ve 12 MP telefoto kameraya sahip. 5x optik yakınlaştırma ve 50x'e kadar dijital yakınlaştırma sunar. Buna karşılık, Note 10+, ToF sensörünün yardımıyla 12MP ana + 12MP 2x telefoto + 16MP ultra geniş kamera ile geliyor ve çok daha mütevazı. Her iki telefon da 10 MP ön kameraya sahip.

İkisinin de görüntü kalitesi yeterince iyi ancak Note 20 Ultra bir adım önde.

Note 20 Ultra 24 fps'te 8K video çekebiliyor. Hem Note 20 Ultra'nın hem de Note 10+'ın sunduğu 4K 60fps görüntüleri ise kesinlikle çok daha kullanışlı.

Note 20 Ultra'ya Geçmeye Değer mi?

128GB versiyonu için 1.299.99$ ve 512GB varyasyonu için 1.449.99$ başlangıç ​​fiyatı ile Note 20 Ultra pahalı bir telefon. Buna karşılık, yepyeni bir 256GB Note 10+, 1.099$ karşılığında satın alınabiliyor. Bu şekilde ifade ettiğimizde daha geleceğe yönelik olan Note 20 Ultra'yı satın almak daha mantıklı geliyor. Ancak ya zaten bir Note 10+'ınız varsa?

Cihazınızdan tamamen memnunsanız Note 10+ ile uzun birkaç yıl daha idare edebilirsiniz. Elbette yeni Note 20 Ultra birden fazla yönden daha iyidir, ancak bu, Note 10+'ın herhangi bir önemli yönden ciddi şekilde eksik olduğu anlamına gelmiyor.