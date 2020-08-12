Nokia telefonların üreticisi HMD Global, Qualcomm ve Google'ın kendilerine büyük bir yatırım yaptığını duyurdu. Toplam yatırım havuzu 230 milyon dolar ve şirket tüm yatırımcıları açıklamadı ancak Nokia markasının gelecekte nasıl gelişeceği konusunda bize iyi bir fikir verdi.

Google ve Qualcomm'dan Nokia Telefonlara 230 Milyon $ Yatırım

HMD Global'e göre, 230 milyon dolarlık yeni yatırım, daha fazla 5G özellikli telefon sunulmasını sağlayarak 5G'nin büyümesini hızlandıracak. Aynı zamanda Nokia telefonların dünya çapında daha fazla pazara ulaşmalarına yardımcı olacak.

Ayrıca, ABD hükümetinin Huawei'yi yasaklamasının etrafındaki tüm yaygara arasında Google, yeni bir akıllı telefon üreticisini en iyi akıllı telefon OEM'lerinden biri yapmak istiyor. Nokia o şirket olabilir.

Nokia ülkemize pek fazla model getirmese de kendisi şu anda en temiz Android deneyimlerinden birini sunuyor ve de açık arayla en iyi Android güncelleme istatistiğine sahip. Şirket en ucuz telefonlarına dair Android 10 getirerek kullanıcılarını mest etti.

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