Hangi Galaxy Note 20 Rengini Almalı?

Tüm Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra renkleri:

Mistik Bronz – Note serisinin imza rengi

Mistik Beyaz – yalnızca 128GB Note 20 Ultra ile sunulur

Mistik Siyah – yalnızca 512GB Note 20 Ultra ile mevcuttur

Mistik Gri, Mistik Yeşil – yalnızca Note 20 ile birlikte sunulur

Mistik Kırmızı, Mavi, Pembe – bu renklerin Kore'ye özel olması bekleniyor

Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra Mystic Bronze Rengiyle

Note 20 serisinin imza rengidir. Zamansızdır. Ne moda ne de eski moda ve büyük olasılıkla en popüler Note 20 rengi olacak. Saten mat yüzeylidir.

Bu renkle ilgili bir önemli detay Watch, Galaxy Buds Live ve Galaxy Note 20'inizin renklerle uyumlu olmasını istiyorsanız, seçebileceğiniz tek seçeneğin bu olmasıdır.

Galaxy Note 20 – Mystic Gray

Daha muhafazakar bir renk istiyorsanız cevap bu olacak. Bazıları için biraz fazla basit görünse de, saten esintili mat bir yüzeye sahip ve güzel görünüyor.

Galaxy Note 20 – Mystic Green

Mystic Green yalnızca Galaxy Note 20 için mevcut. İlgi uyandıran ve dikkat çeken bir renk arıyorsanız harika seçenektir. Kamera çıkıntısı da bu yeşil tonda harika görünüyor. Yumuşak mat yüzeyi birinci sınıf görünür.

Galaxy Note 20 Ultra – Mystic Black

Mystic Black sadece 512GB Galaxy Note 20 Ultra için mevcut. Ne yazık ki parlak cam arka yüzü bu rengi parmak izi mıknatısı yapıyor.

Galaxy Note 20 Ultra – Mystic White

Koyu renklerden sıkıldıysanız ve artık hayatınızda gününüzü aydınlatan daha enerji dolu bir şeyler arıyorsanız, her gün onlarca kez göz göze geleceğiniz Note 20 telefonunuz için bu beyaz rengi seçebilirsiniz.

Özel Galaxy Note 20 Renkleri

Güney Koreli operatörler, Mistik Kırmızı, Mavi ve Pembe gibi bazı Galaxy Note 20 özel renklere sahip olacak, ancak bu renklerin ABD veya Avrupa'da satın alınıp alınmayacağına dair henüz bir bilgi yok.

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