Apple Watch 5 mi Samsung Galaxy Watch 3 mü?

Samsung Galaxy Watch 3'ün piyasaya sürülmesiyle, geçen yılki Apple Watch Series 5'e kıyasla nasıl bir saat olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Her ikisinin de 399 dolarlık varyantları var, peki hangisi daha iyi bir seçim olurdu? Bir sonraki satın alımınıza karar vermenize yardımcı olmak için akıllı saatleri karşılaştırdık.

Tasarım

Samsung Galaxy Watch 3 en hafif saat değil ancak ağır da sayılmaz. Bileklik derisi hakiki ve cihaz toplamda 3 renk ve iki boyutla geliyor. En önemlisi de saati kontrol etmeyi eğlenceli kılan döner çerçevesi oluyor.

Apple Watch 5 de rakibi gibi üst seviye cam kaplama ile geliyor ve (geri dönüştürülmüş) alüminyum kullanıyor. Watch 3'e kıyasla paslanmaz çelik, seramik ve titanyum kaplama versiyonları var. Ancak Watch 3 gibi geleneksel bir saat gibi görünmediğinden her ortama ve kıyafete uyum sağlamıyor.

Ekran

Her iki cihaz da parlak ekranlar sunuyor, ekranları parmak izi tutmuyor ve OLED teknolojisi gelirken bir de hızlı bilgiler edinmek için her zaman açık ekran özelliği sağlıyorlar.

Apple Watch 5 ile ekrandaki menü ve metinleri biraz daha genişçe okumak mümkün ve Galaxy Watch 3 ile saati farklı kullanım koşullarına uydurmak daha kolay.

İşlevsellik

Galaxy Watch 3 Tizen işletim sistemine sahip. Kendi tarayıcısı olduğundan YouTube izlemek dahi mümkün. Ancak marketteki her uygulama akıcı çalışmıyor ve çeşitlilik çok fazla değil.

Apple Watch 5, Galaxy Watch 3'e kıyasla biraz daha yavaş çalışıyor. Watch 3 gibi istediğiniz her siteye giremiyorsunuz. Sadece Siri'nin size açabileceği belirli web siteleri ile sınırlısınız.

Son olarak Apple Watch 5 rakibinden daha güçlü hoparlör sesi sunuyor. Bir de müzik, podcast ve fotoğraf depolamak isteyenler için Apple Watch 5'in 32 GB depolaması ve Galaxy Watch 3'ün 8 GB depolaması olduğunu söyleyelim.

Fitness, Aktivite İzleme ve Batarya Ömrü

İki cihazda dahili GPS izleme var. Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklılar. Galaxy Watch 3'ün uyku izleme özelliği varken Apple Watch 5'in yok. Ayrıca Galaxy Watch 3'te SpO2 sensörü olduğunu belirtelim. Kan oksijen yoğunluğunu ölçer. Ayrıca bir ECG sensörü de var ancak henüz açık değil. Apple Watch 5'te bu sensör açık.

Galaxy Watch 3 düşük pil ömrü sunuyor. Bataryası sadece 1 gün gidiyor ve her zaman açık ekran kapatılırsa belki 2 güne çıkıyor. Kablosuz şarjı olması bir artı ancak yeterli değil.

Apple Watch 5 ise 2 gün pil ömrü sunuyor.