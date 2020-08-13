Giyilebilir ürünler için ilginç yıllar bizleri bekliyor. Google'ın Android Wear platformunu Wear OS olarak yeniden markalaması ve Pixel akıllı saatlerine dair söylentiler ile birlikte akıllı saat sektörü giderek ivme kazandı. Biz de bugün 2020'de satın alabileceğiniz en iyi akıllı saatler neler bunları listeledik.

2020'de En İyi Akıllı Saatler

Samsung Galaxy Watch

Tıpkı Samsung'un son akıllı saatlerinde olduğu gibi, Galaxy Watch da sağlam bir batarya ömrü sunar. Daha küçük olan 42mm varyantı 2 tam gün şarj sağlarken, daha büyük olan 46mm model 3 tam gün boyunca çalışabilir. Her Zaman Açık Ekran özelliğini devre dışı bırakmak, bunu bir gün daha uzatır.

Artıları

Güzel ekran

Hızlı ve duyarlı Tizen

Özellikle 46mm modelinde harika pil ömrü

Navigasyon için uygun döner çerçeve

5ATM su direnci

Çevrimdışı müzik depolama özellikli Spotify entegrasyonu

Eksileri

4GB depolama alanı biraz dar

Bazı egzersizlerde isabetli çalışmaz

Nispeten kalın ve tıknaz

Bixby iyileştirilmeye ihtiyaç duyuyor

Samsung Galaxy Watch Active 2

Artıları

İsabetli otomatik egzersiz takibi

Her zaman açık kalma özellikli parlak ekran

Doğru kalp atış hızı ölçümleri

İyi fiyatlı

Android ve iPhone'larla çalışır

Eksileri

Dokunsal geribildirim daha iyi olabilirdi

Samsung Galaxy Watch, ileri teknoloji bir yaşam tarzı gadget'ı ve yetenekli bir sağlık takipçisi arasında neredeyse mükemmel bir denge kurar. Bununla birlikte, spor aktivitelerinizi gerçekten akıllı saatinizle takip etmek istiyorsanız, bunun yerine Samsung Galaxy Watch Active'e de bakabilirsiniz.

Apple Watch Serisi 5

Artıları

Giyilebilir bir cihaz için etkileyici ekran

Taşıması çok rahat

Pil ömrü beklentileri aşıyor

Çok hızlı ve duyarlı hissettiriyor

Aramalar öncekinden daha kolay duyuluyor

Çok doğru kalp atış hızı takibi

Taptic motoru harika

Eksileri

Pahalı ve sadece iPhone'larla çalışır

Otomatik egzersiz algılama pek iyi değil

Yerel uyku takibi yok

Yeni Series 5 önceki Apple Watch modellerine çok benziyor (şaşırtıcı olmamalı), çünkü aynı dikdörtgen forma, aynı dijital kron ve altında bir tuşa sahip, ancak ekranı açmanızla beraber yepyeni bir deneyime tanık oluyorsunuz. Apple, ekstra ekran çerçevelerini kırptı ve bu da biraz fark yaratıyor. Donanım da yeniden düzenlendi, bu yüzden aramalar ve Siri için daha yüksek ses elde ediyorsunuz ve hepsinden önemlisi, bu yeni saat çok, çok hızlı.

Fitbit Versa

Artıları

Hafif ve rahat

Mükemmel batarya ömrü

Kullanıcı dostu yazılım

5ATM su direnci

Hem iOS hem de Android ile çalışır

Eksileri

Fitbit özel yazılımı geliştirilmeye ihtiyaç duyuyor

Sınırlı sayıda uygulama ve kadran seçimi

Her zaman açık ekran yok (egzersiz yaparken hariç)

Spotify ve Apple Music desteklenmiyor

Özel GPS yok

Birkaç yıldır Fitbit, etkinlik izleyicileri ile eşanlamlı bir isim halini aldı. Bununla birlikte, Fitbit Versa, adımlarınızı sayan giyilebilir bir eşyadan çok daha fazlasıdır. Tam teşekküllü bir akıllı saat ve yetenekli bir spor arkadaşıdır – güvenli bir şekilde yüzebileceğiniz, çevrimdışı dinleme için müzik depolayan, günlerce müzik çalan bir cihaz. Ve bunların hepsi çok makul bir fiyat etiketi ile geliyor.

Huawei GT2

Artıları

Sağlam yapı + 5ATM su geçirmezlik ile güzel görünüm

İki haftaya kadar pil ömrü

Basit, etkili işletim sistemi bilgi takibi ve incelemeyi hızlı ve kolay hale getirir

Yol arkadaşı uygulaması, birçok uyku ve egzersiz istatistikleri sunar

Başarılı hoparlör kalitesi

Müzik saklama ve oynatma

Eksileri

Çok sınırlı üçüncü taraf uygulama desteği

Huawei Watch GT2 farklı bir cihazdır. Klasik bir akıllı saat gibi görünür ancak telefonunuzun yerini almaz. Bunun yerine önceliği fitness takibine odaklanmaktır. Elbette, Android veya iOS cihazlarınızdan bildirimler alırsınız ancak daha fazlası yoktur. Kendi işletim sistemini çalıştırdığından uygulama desteği beklemeyin.

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