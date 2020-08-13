EFS bölümü özel ROM'lar, bozuk modlar veya mevcut sistem sürüm düşürmesi işlemi nedeniyle bozulmuşsa "Fabrika Modu" ya da Factory Mode etkinleştirilir. Neyse ki Android telefonda factory mode'dan çıkmak için kullanabileceğiniz yollar var.

Factory Mode'dan Çıkmak (Android Telefon)

Cihazınızda ES File Explorer uygulaması yüklüyse, Android'de fabrika modundan çıkmak için bunu kullanabilirsiniz. Aşağıda bunu nasıl yapacağınız gösteriliyor.

Adım 1 – Cihazınızda ES File Explorer uygulamasını başlatın ve sol üst köşedeki üç yatay çizgiye dokunun. Ardından, Root Explorer seçeneğini etkinleştirin.

Adım 2 – Aşağıdaki dizine gidin, editördeki factory mode'u başlatın ve ON yapın. Local> Device> efs> Factory App

Adım 3 – Değişiklikleri etkinleştirmek için cihazınızı yeniden başlatın.

Terminal Kullanarak Factory Mode'dan Çıkmak

Android cihazınızda komut çalıştırarak fabrika modundan çıkabilirsiniz. Terminal Emulator uygulamasını kullanın.

Adım 1: Henüz yoksa cihazınıza Terminal Emulator uygulamasını indirip yükleyin.

Adım 2: "su" (tırnak işaretleri olmadan) yazın ve ardından aşağıdaki komutları tek tek girin ve her seferinde Enter tuşuna basın:

rm /efs/FactoryApp/keystr

rm /efs / FactoryApp/ Factorymode

Echo –n ON >> / efs/ FactoryApp/ keystr

Echo –n ON >> / efs/ FactoryApp/ factorymode

chown 1000.1000/ efs/FactoryApp/keystr

chown 1000.1000/ efs/FactoryApp/ factorymode

chmod 0744 / efs/FactoryApp/keystr

chmod 0744 / efs/ FactoryApp/ factorymode reboot

Cihazınızda Terminal Emulator kullanarak fabrika modundan bu şekilde çıkabilirsiniz.