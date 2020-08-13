Shenzhen merkezli Infinix serisinin en son modeli Smart 5 burada. Giriş seviyesi telefon 6,6 inç IPS ekrana sahip ve 5000 mAh gibi devasa bir pil ile birlikte üçlü kamera sistemi sunuyor. Donanımı benzerlerinden daha güçlü olmasına rağmen Android 10 (Go Edition) çalıştırıyor.

Infinix Smart 5: Uygun Fiyata 6,6 İnç Ekran, 5000 mAh Batarya

Ekranda HD+ çözünürlük ve 8MP selfie kamerası için su damlası çentiği var. Önde çift LED flaş sensörü var. Arka tarafta, iki QVGA sensörü, bir LED flaş ve bir parmak izi sensörü ile eşleştirilmiş bir 13 MP birincil kamera mevcut.

Kaputun altında 1.8GHz'de çalışan isimsiz bir sekiz çekirdekli işlemci yer alıyor. MicroSD ile daha da genişletilebilen 2 veya 3 GB RAM ve 32 / 64GB depolama alanı var. 5.000 mAh pil, mikro USB üzerinden 10W şarjı destekler. Infinix Smart 5 mavi, siyah ve yeşil renklerde satışa sunulacak.

Telefon yakında Hindistan ve Nijerya'ya gelecek ancak Infinix şu an için kesin tarihler veya fiyat hakkında bilgi vermiyor. Infinix, Türkiye'de en uygun fiyatlı akıllı telefonları satıyor.