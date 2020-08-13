Magisk Nasıl İndirilir, Kurulur ve Kaldırılır?

Hazırlık

Her zaman olduğu gibi, telefonda tüm kişisel verilerinizin eksiksiz bir yedeğini almanızı şiddetle tavsiye ederiz. Android cihazların nasıl yedekleneceği konusundaki kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.

Android cihazınızın bootloader'ının kilidi açılmış olmalıdır. Talimalatlar.

Android cihazınız için en son OEM USB sürücülerini PC'ye indirin ve yükleyin.

Yöntem 1 için, Android cihazınızda en son TWRP kurtarmanın yüklü olması gerekir.

Yöntem 2 için: En son Android SDK platform araçları paketini indirmeli ve PC'nize yüklemelisiniz. Bilgisayarda komut satırı penceresini başlatmanız istendiğinde aşağıdakileri yapın: Windows'ta: Platform araçlarının kurulu olduğu klasöre gidin (örneğin C:\platform araçları). Ardından klavyedeki SHIFT tuşunu basılı tutun ve bu klasörün içindeki herhangi bir boş alana sağ tıklayın. "PowerShell penceresini burada aç" seçeneğini seçin. MacOS / Linux'ta: Terminal'i açın ve dizinini değiştirin ("cd" komutunu kullanarak) ve Android SDK platform araçlarının yüklü olduğu yolu girin (ör. Documents/platform-tools).



Ayrıca, yöntem 2 için, telefonunuzun resmi boot image'ine sahip olmanız gerekir. Ya da yüklü yazılımın tam OTA paketini indirebilir ve Payload.bin dosyasını açarak stok boot image'i elde edebilirsiniz.

Android'e Magisk Kurmak: Yöntem 1

Bu yöntemde Magisk Installer ZIP'i TWRP ile flaşlıyoruz. En kolay yöntemdir.

En son Magisk yükleyici zip dosyasını indirin: İndirme bağlantısı USB kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'ye bağlayın ve ekrandan MTP / Dosya Aktarımı modunu etkinleştirin. İndirilen Magisk zip dosyasını (ör. Magisk-v20.3.zip) cihazın dahili depolamasına veya SD kartına kopyalayın. Şimdi, ilgili tuş kombinasyonunu kullanarak Android cihazınızı TWRP recovery'de başlatın. Alternatif olarak, cihazınızda USB hata ayıklama etkinse şu ADB komutunu da kullanabilirsiniz: adb reboot recovery TWRP ana ekranında "Install" üzerine dokunun. Telefonun dahili / harici depolamasına gidin ve Magisk installer zip dosyasını seçin (ör. Magisk-v20.3.zip). TWRP Recovery kullanarak Magisk installer zip'i kurun Dosya TWRP flash sırasına eklenecektir. Son olarak, dosyayı flash etmek ve Android cihazınıza Magisk'i yüklemek için ekranın altındaki düğmeyi kaydırın. Flash işlemi tamamlandığında, "Reboot System" düğmesine basın.

Android'e Magisk Kurmak: Yöntem 2

Öncelikle, Android cihazınızda yüklü olan mevcut üretici yazılımı için stok boot image'i edinin (resmi marka sitesine ya da XDA foruma bakın). Önyükleme görüntü dosyasını telefonun dahili veya harici depolamasına aktarın. En son Magisk Manager APK dosyasını buradan indirin ve cihazınıza kurun. Şimdi uygulama çekmecesine gidin ve "Magisk Manager" uygulamasını başlatın. "Install" düğmesine dokunun ve tekrar "Install" ı seçin. Magisk Manager'da Select and Patch a File'ı seçin. Storage kısmından stok Boot Image'i seçin (ör. Boot.img) seçin. Magisk Manager şimdi stok önyükleme görüntüsünü Magisk'in en son sürümüyle yamalayacak. Yama uygulandıktan sonra, yamalı önyükleme görüntüsü (magisk_patched.img) dosyası, telefonunuzun dahili depolama alanındaki "Download" klasöründe saklanacaktır. Ortaya çıkan dosyayı telefonun depolama alanından Android platform tools'un yüklü olduğu bilgisayardaki klasöre aktarın. Android cihazınızı Bootloader / Fastboot moduna getirin ve USB kablosunu kullanarak PC'ye bağlayın. Şimdi, PC'nizde komut satırı penceresini (Windows'ta PowerShell veya macOS / Linux'ta Terminal) başlatın. Android cihazınızın fastboot tarafından doğru şekilde algılandığından emin olmak için PowerShell penceresine şu komutu girin: fastboot devices Son olarak, yamalı önyükleme görüntüsünü flash etmek ve Android cihazınıza Magisk'i yüklemek için şu komutu girin: fastboot flash boot magisk_patched.img Not: Magisk Patched Boot görüntüsü, telefonunuzun mevcut etkin yuvasına flash'lanır. Bittiğinde, telefonunuzu şu komutu kullanarak yeniden başlatın: fastboot reboot

Magisk'i Kaldırmak ve Root'u İptal Etmek