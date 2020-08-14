Apple Watch'ta Uyku Takibi Nasıl Kullanılır?

WatchOS 7, Apple Watch'unuza kurulur kurulmaz, akıllı saatinizin ana ekranında yeni bir Uyku uygulaması simgesi görünecek. Aynı Uyku uygulaması, Apple Watch iPhone uygulamasında da görünecek.

Apple Watch'ta Uyku Takibi Aracı

Apple Watch'unuzda Uyku uygulamasını açmanız önce sizi tanıtım ekranına götürür. Daha sonra, ilk kurulum süreci ve 8 saatte ayarlanan bir uyku süresi hedefi belirir.

Çoğu sağlıklı yetişkinin sabahları iyi dinlenmiş hissetmek için en az 7 veya 8 saat uykuya ihtiyaç duyduğuna inanılıyor. Kimileri 6 saat ile de idare edebilir.

Apple Watch Uyku izleme uygulaması, her sabah yeterince uyuyup uymadığınızı size bildiriyor. Uygulamadan Uyku programınız için normalde uyanacağınız zamanı ve uyumanız gereken zamanı seçmeniz istenir. AppleWatch'unuzu, uyku sırasında takıyorsanız ayarlardan saatin sizi sabahları uyandırması için haptikleri ve sesi açabilirsiniz.

Uyku izleme kurulum işleminin bu bölümünü bitirdikten sonra, Apple Watch'un kolunuzun hareketleri ile uykuda olup olmadığınızı izleyeceği konusunda bilgilendirileceksiniz. Saatinizi çıkarırsanız, Uyku modu kapanır, saat sizi sabah uyandırmaz.

Uyku uygulaması, uyumadan önce rahatlamanıza ve dikkatinizi dağıtmadan uykuya dalmanıza yardımcı olmaya çalışan Wind Down özelliği ile geliyor. Ancak bu, herkesin beğenmeyebileceği Rahatsız Etmeyin özelliğini açtığı için atlanabilir.

Tabii Apple Watch'un sensörleri bütün gece açık olacağından yeterli şarjı olduğundan emin olun.

Ek olarak, uykunuzun izlenmesini ve Sağlık uygulamasına kaydedilmesini devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilirsiniz. Son olarak, Apple Watch'un Uyku Takibi etkinken yaptığ şarj hatırlatıcılarını da kapatabilirsiniz.