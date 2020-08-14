Apple, App Store komisyonunu vermeyen Fortnite'ı mağazasından çıkardıktan sonra, şimdi Google da aynısını yaptı ve Epic Games'in Play Store'daki beğenilen oyununu iptal etti. Gerekçe mi? Epic'in uygulama içi mağazası olması ve Google'a ödeme yapmaktan kaçınması.

Apple'dan Sonra Google da Fortnite'ı Yasakladı

Epic'in Fortnite popülaritesi göz önüne alındığında, bu durum Google ve Apple için hoş olmayan bir emsal haline gelebilir. Epic Games şimdi her ikisini de dava ediyor. Silikon Vadisi devinin argümanı, Epic'in uygulama mağazasında kendi faturalandırma sistemini tanıtmasının hizmet şartlarını ihlal etmesi oldu.

Google'ın konuyla ilgili açıklamasına göre: "Açık Android ekosistemi, geliştiricilerin uygulamaları birden çok uygulama mağazası aracılığıyla dağıtmasına olanak tanır. Play Store'u kullanmayı seçen oyun geliştiricileri için, geliştiricilere adil olan ve mağazayı kullanıcılar için güvenli tutan politikalarımız var." Google, Fortnite Android'de mevcut olsa da, politikalarımızı ihlal ettiği için onu artık Play'de kullanıma sunamayız, dedi.

Google devamında, "Ancak, Epic ile tartışmalarımıza devam etme ve Fortnite'ı Google Play'e geri getirme fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Epic, bunun bir emsal oluşturabileceğini düşünüyor ve bu nedenle mahkemeye başvurdu. Epic mahkemede olumlu yanıt alabilir.