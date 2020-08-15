Bir yıldan fazla bir süredir Huawei ve ABD ortakları işbirliği yapmalarına ve ticari ilişkilere sahip olmalarına izin veren geçici bir lisansa sahipti. Bu lisans birkaç kez uzatıldı, ancak dün itibariyle lisans süresi doldu. Huawei'in genel lisansının süresi dolunca eski cihazları da artık belirsizlik içine sürüklendi.

Huawei'in Lisansı Sona Erdi, Peki Ne Anlama Geliyor?

16 Mayıs 2019'dan önce üretilen tüm Huawei akıllı telefonlar, Google'dan güvenlik güncellemeleri ve Google uygulamalarına yönelik genel güncellemeleri almaya hâlâ uygun. Ancak bir sorun var. Herhangi bir nedenle eğer Huawei, bir yazılım güncellemesi ile Google uygulamalarıyla olan uyumluluğu istemeden bozarsa, Google güncellemeyi ve güvenlik yamasını zaten sağlamış olsa bile bu konuda Huawei ile işbirliği yapmayacak ve sorun öyle kalacak.

Ayrıca Huawei'in 16 Mayıs 2019'dan daha eski cihazlara yönelik gelecekteki güncellemelerde Google uygulamaları sunmama olasılığı var çünkü Google'ın, Huawei'in yolladığı her güncellemeyi onaylaması gerekiyor. Ticaret yasağı olduğundan ve genel lisans iptal edildiğinden, Google bunu yapamayacak.

Yine de, bu senaryolar pek olası değil, ancak küçük bir olasılıkla daha eski Huawei cihazların Google'ın desteğinden çıkarılması söz konusu.

Ne yazık ki, Huawei veya ABD Ticaret Bakanlığı'ndan hiçbir yetkili konu hakkında ve geçici genel lisansın tekrar yenilenip yenilenmeyeceği konusunda yorum yapmadı ve eski Huawei ve Honor cihazların sahiplerini belirsizlik içinde bıraktı.

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