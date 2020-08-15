OEM Kilidi Nasıl Açılır? (Android Telefon)

Android'de OEM kilit açma işlemi cihazın Geliştirici Seçenekleri ayarlarında bootloader kilidini açmak için etkinleştirilmesi gereken bir seçenektir. İlk olarak Google tarafından Android 5.0 Lollipop'ta tanıtıldı.

Telefonda OEM Kilidini Açmak

Bu seçeneğin etkinleştirilmesi "unlock_ability" değerini "1" olarak ayarlar ve böylece kullanıcıya telefonun bootloader kilidini açmak için "fastboot flashing unlock" komutunu çalıştırma yeteneği verir. Bu seçenek etkinleştirildikten sonra, manuel olarak devre dışı bırakılana kadar yeniden başlatma ve fabrika verilerine sıfırlamada dahi açık kalır.

Seçeneğin kendisi, tıpkı "USB hata ayıklama" gibi, herhangi bir kazara erişimi önlemek için genellikle gizlidir. Yazılımla ilgili herhangi bir sorun olursa kurtarma işlemi olarak da hizmet eder.

Adımlar

OEM kilidini açmak önemli bir adım çünkü ROM kurmadan önce kilitli olmamalı.

Ayarlar içine girin Cihaz hakkında kısmını bulun Sürüm numarasına yedi kez dokunun ve geliştirici seçenekleri aktifleşecek Ayarlar ana menüsüne geri dönün Geliştirici seçeneklerini açın ve dördüncü ya da beşinci sıradaki seçenek olan OEM kilidini açın Benzer biçimde aynı alandaki geliştirici seçenekleri arasında USB ayıklama moduna ait seçenek de var ve aktifleştirebilirsiniz

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