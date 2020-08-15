Samsung, Ocak ayında Galaxy S10 Lite'ı duyurarak Lite markalı amiral gemisi fikrini sürdürdüğünü gösterdi. Galaxy S20'nin zayıf satışlarının ardından Samsung şimdi satışları artırmak için ikinci bir 'Lite' modeli planlıyor. Ancak bu sefer biraz farklı bir isim kullanacak.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G Özellikleri ve Tasarımı

'Samsung Galaxy S20 Lite 5G' yerine 'Samsung Galaxy S20 FE 5G' olarak pazarlanacak akıllı telefonun yeni yayınlanan renderları, tasarım söz konusu olduğunda Galaxy S10 Lite ile oldukça fazla ortak noktaya sahip olduğunu gösteriyor.

Özellikle, Hemmerstoffer, Samsung'un cihazı yaklaşık 6,5 inçlik bir Infinity-O ekranla donattığını söylüyor. Bu, amiral gemisi Galaxy Note 20'de bulunan aynı 6.7 inçlik panelden bahseden önceki raporlardan farklı, ancak ikisi arasında bazı önemli farklılıklar var.

Note 20'den bahsetmişken, ikincisi S Pen stylus'a sahipken Galaxy S20 FE buna sahip değil. Samsung, premium Galaxy S20 modellerinde görüldüğü gibi süper akıcı 120 Hz yenileme hızına destek eklemek üzere biraz kırpım yapıyor.

Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 10 ve One UI 2.5 sunacak. Elbette, piyasaya çıktığında Samsung'un telefon için Android 11 ve One UI 3.0 yazılım güncellemesi üzerinde çalışmaya başlaması bekleniyor.

Galaxy S20 FE 5G'yi ters çevirince Galaxy S20 ve Galaxy S20+ modellerinde bulunan camla kaplı büyük bir kamera modülü ortaya çıkıyor.

Raporlar, Galaxy S20 ve Galaxy S20+'dan ödünç alınmış 12 megapiksel bir ana kameraya işaret etmekte. Bu cihazlar çarpıcı fotoğraflar üretir. Bu nedenle Galaxy S20 FE'de de aynı olması bekleniyor.

Samsung, 12 megapiksel ultra geniş açılı bir lens ve 8 megapiksel 3x telefoto zoom kamera da planlıyor. Telefonun video kayıt yetenekleri veya Gece Modu gibi yazılım özellikleri hakkında henüz bilgi yok.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G ile Snapdragon Desteği

Sadık kullanıcıların sürekli şikayetlerine rağmen Samsung, Avrupalı ​​akıllı telefonlarını Exynos yonga setleriyle uyumlu hale getirmeyi seviyor. Ancak bu uygulama (geçici olarak) her pazarda Snapdragon 865 ile donatılacak olan Galaxy S20 FE 5G ile sona erecek.

Samsung daha önce bu yonga setini Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20+ modellerinde kullanıyordu. Ayrıca standart olarak 6GB RAM ve 128GB dahili depolama olacağını da söyleyelim.

Diğer özellikler arasında IP68 su ve toz direnci ve 4,500mAh gibi büyük bir pil var.

Samsung Galaxy S20 FE 5G Duyurusu, Fiyatı, Çıkış Yerleri

Samsung Galaxy S20 FE 5G'nin 2020'nin dördüncü çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

Söylentilere göre, Samsung'un var olduğu hemen hemen her pazarda bu cihaz çıkış yapacak. Ve şirketin en önemli pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde 799 $'dan satış yapacak. Bu da onu normal Galaxy S20'den 200 $ daha ucuz yapıyor.

Samsung'un akıllı telefonu kırmızı, beyaz, yeşil ve turuncu renklerde sunması bekleniyor.

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