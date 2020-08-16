OEM Kilidi Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Bootloader Kısa Süre Önce Değiştirilmiş Olabilir

Bazı Android OEM'lerinin, önyükleyicinin kilidini açtığınızda garantinizi geçersiz saydığını düşünürsek, bunu yapmanıza imkan sağlamayabilirler destek olmadıklarını varsaymak da mümkün. Bazı cihazlarda ise seçenek sadece 7 günde bir açılabilir (ya da başka sürelerde). Bunları göz önünde bulundurun.

Bootloader Zaten Açık Olabilir

Göründüğü kadar akıllıca olmasa da, Geliştirici seçeneklerindeki OEM Kilit Açma düğmesini değiştirememenizin nedenlerinden biri, Android cihazınızın bootloader kilidinin zaten açık olması olabilir.

Bootloader açık mı kontrol edin:

Geliştirici seçeneklerini açın ve USB hata ayıklamayı etkinleştirin.

Bilgisayardaki Minimal ADB ve Fastboot aracını başlatın ve telefonunuzu bir USB kablosu kullanarak bağlayın.

Cihazınızın bilgisayar tarafından algılandığından emin olmak için aşağıdaki komutu yazın: adb devices

Şimdi, cihazınızı önyükleyici moduna geçirmek için aşağıdaki komutu girin: adb reboot bootloader

Cihaz ekranında, DEVICE STATE'i "kilitli" veya "kilitsiz" olarak görebilir ve buradan bootloader kilidini görmüş olursunuz.

Kilit açık yazıyorsa menüde gri görünmesi normaldir.

3. OEM Kilit Açma İşlevi Belirli Cihazlar ve Bölgelerde Mevcut Olmayabilir

Son kullanıcı için istenmeyen bir durum olsa da Android cihazınızı satın aldığınız marka ve hatta cihazınızın bağlı olduğu ağ operatörü cep telefonunuzu nasıl kullanacağınızı belirleyebilir. Yeni OEM Kilit Açma yasaklıysa, ROM değiştirilmeden açılamaz.

Gri Renkli OEM Kilit Açma Seçeneği İçin Çeşitli Çözümler

Bir grup kullanıcı, Android cihazlarında OEM Kilit Açma özelliğini etkinleştirme sorununun, cihaz önbelleğini temizledikten ve hatta fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra geri yüklendiğini bildirdi.

Önbellek bölümünü silin

Android cihazı kapatın ve ardından Sesi Açma ve Güç düğmesini aynı anda basılı tutun.

Logo göründüğünde Güç düğmesini bırakın, ancak Sesi Açma düğmesini basılı tutmaya devam edin.

Android kurtarma ekranında, önbellek bölümünü silmek üzere Sesi Kısma düğmesini kullanın wipe cache 'i ve seçmek için Güç düğmesine basın.

'i ve seçmek için Güç düğmesine basın. Yes diyerek onaylamak için Sesi Kısma düğmesini kullanın ve ardından onaylamak için Güç düğmesine basın.

diyerek onaylamak için Sesi Kısma düğmesini kullanın ve ardından onaylamak için Güç düğmesine basın. Sıfırlama işleminin bitmesini bekleyin ve Sistemi şimdi yeniden başlat mesajı görüntülendiğinde Güç düğmesine basın.

Fabrika ayarlarına sıfırlama yapın