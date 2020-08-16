Telefonda görüşme sırasındaki yankılanmanın en yaygın biçimi, arayanın sesinin alıcının hoparlöründen geçip mikrofondan geri gelmesidir. Başka bir deyişle, bir kullanıcının sesi telefon sistemi üzerinden diğer tarafa geçer, telefonunun hoparlörü sesi çalar, ardından telefon mikrofonu bu sesi alır ve yankı olarak ilk telefona geri iletilir. Bu, cep telefonlarında, iPhone'larda, Android'lerde veya Samsung Galaxy'de yaygındır. Çözümlerin aşağıdadır.

Telefon Görüşmesinde Yankı Sorunu ve Çözümleri

Bunu düzeltmek için, telefonunda yankı duymayan kişinin mikrofon veya hoparlör sesini kısmasını ve ardından hattaki yankıyı tekrar test etmesini isteyin.

Kulaklığınız varsa kulaklık takılıyken yankı sorunu olup olmadığını test edin.

Kulaklıkta yankılanma yoksa, büyük olasılıkla telefonda bir problem var demektir ve ahizenin ya da mikrofonun değiştirilmesi gerekebilir.

Hız Testi Yapın

Bazı telefonlarda görüşmedeki yankıyı ayarlama veya önleme ayarları vardır. Kablosuz olarak bağlanan akıllı telefonlar, yazıcılar vb. gibi bilgisayarlar ve bağlı cihazların her biri 0,3 Mbps yükleme ve indirme hızına ihtiyaç duyarlar.

Jitter, 15 – 20 ms'den az olmalı ve paket kaybı %0 olmalıdır. İnternet bağlantısı bu özelliklere sahip değilse, ses iletiminde sesinizin yankılanmasına neden olacak bir gecikme olacaktır. Bazı sistemlerde yankı iptali bulunurken, çoğu cep telefonu ve kablolu kulaklık hala yankı sorunları yaşayabilir.

VoIP aramalarını idare edecek bant genişliğine sahip olduğunuzdan emin olmak için önce bir hız testi yapın. Hattın diğer ucundaki kişinin internet bağlantısı zayıfsa, maalesef yapabileceğiniz bir şey yoktur. Bununla birlikte, yavaş internet sorunu giderek daha nadir hale geliyor.

Elektromanyetik Girişim

Elektromanyetik girişimden kaynaklı telefon yankısının bir başka nedeni de elektromanyetik girişimdir.

Kablosuz veya sabit hatlı bir cihazın bilgisayarın üstüne veya monitörün arkasına yakın bir yere veya bir elektrik prizinin hemen yanına ve diğer elektromanyetik cihazlara çok yakın yerleştirilmesinin sonucudur. Bu cihazlar, özellikle geniş elektrik alanlarına sahiptir ve telefonları engelleyebilir. Elektromanyetik akımlar yaratabilecek başka cihazlar da var. Telefonunuzu diğer cihazlara çok yakın yerleştirmemeye çalışın.