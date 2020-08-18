Pazartesi günü, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki ABD BIS (Sanayi ve Güvenlik Bürosu), Huawei'in ABD çiplerine erişimini daha da sınırlayacağını açıkladı. Basın açıklamasına göre Huawei, Amerikan bileşenlerini üçüncü taraf şirketler aracılığıyla satın alarak yasağı aşmayı başarıyordu.

ABD, Huawei ile İlişkili 38 Şirketi Yasakladı

ABD Ticaret Bakanlığı, BIS'e göre, Trump Yönetiminin Mayıs 2021'e kadar uzattığı ABD yasağını aşmak için kullanılan 21 ülkedeki Huawei'ye doğrudan bağlı 38 şirketi yasaklayacak.

"[Huawei’in] ABD teknolojisine erişimini kısıtladığımız için, Huawei ve bağlı kuruluşları, ABD teknolojisini ABD ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını baltalayacak şekilde kullanmak için üçüncü taraflarla çalıştı. Bu çok yönlü eylem, Huawei’in bu imkanını engellemeye yönelik devam eden taahhüdümüzü göstermektedir." – ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross

Listelenen bağlı şirketler, Huawei'in tasarım ve Huawei Bulut merkezleri ve Avrupa'daki bazı Ar-Ge merkezleri dahil olmak üzere Çin dışında faaliyet gösteren tüm birimleri kapsıyor.

ABD, Çin Komünist Partisi'nin Huawei'yi ABD yetkililerine veya ABD vatandaşlarına karşı bir plan gerçekleştirmeye yönlendireceğinden korkuyor.

Çinli telekom devi Kirin işlemci yongaları üretimini de bu yüzden bitiriyor. Yasak Mayıs 2021'de bitecek olsa da ABD bir kez daha yasağı uzatabilir.