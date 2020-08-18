Apple ve Fortnite geliştiricisi Epic Games epik bir savaşın ortasında. Mücadele, Apple'ın uygulama içi ödeme sistemi ve şirketin uygulama içi ödemelerden aldığı %30'luk kesinti ile ilgili. Apple, bu ayın sonlarından itibaren Epic Games'in hesabını kapatarak geliştirici ayrıcalıklarını iptal edeceğini söyledi. Geçen hafta Apple geliştiriciye Apple'ın her satın alma işleminde Epic için yedi, Apple için üç fasulye sayan uygulama içi ödeme sistemini atlayan Epic'in doğrudan ödeme özelliğini kaldırmasını söyledi. Geliştirici, Epic'in web sitesinde, "Apple, ödemelerinizin %30'unu kesmek için fiyatlarımızı yükseltiyor ve Epic'in sizin daha az ödemenizi sağlamak için sunduğu ödeme imkanlarını engelliyor!"

Apple, 28 Ağustos'ta Epic'in geliştirici hesabını kapatacak

Apple, Müşterinin Cebini Düşünen Epic Games'i Yasaklıyor

Epic tarafından bugün yayınlanan bir Tweet, Apple'ın Fortnite'ı App Store'dan kaldırdığını ve geliştirici hesaplarını 28 Ağustos Cuma günü feshedeceğini ortaya koydu. Epic, bu tarihten itibaren iOS veya Mac geliştirici araçlarına erişemeyecek. Epic bugün Apple'a karşı bir Geçici Kısıtlama Emri talep etmek için dava açtı.

Epic'in ön açıklaması, mahkeme dosyasında yer alan her şeyi Epic'in bakış açısından açıklıyor. Bilindiği gibi Apple, uygulama geliştiricilerinin tüm uygulama içi dijital içerik satın alımlarında Apple'ın ödeme platformunu kullanmasını şart koşar. Epic'e göre Apple bu hamlesiyle pazardaki tüm rekabeti ortadan kaldırıyor. Zira fahiş bir %30 "uygulama vergisi" alıyor ve bunu almak için de uygulama satın alım fiyatlarını artırıyor.

Tim Cook her ne kadar "misilleme yapmıyoruz, bu Apple'ın kültürüne aykırı" dese de Apple Fortnite'ı App Store'dan kaldırarak tam bir misilleme yaptı. Ardından Epic, Apple'a dava açtı. Epic, Apple'ın uygulama mağazası ve uygulama içi ödemelerdeki müşteri sömürüsünden haklı olarak rahatsız.