Civilization Vi şimdi Android'de. Popüler sıra tabanlı strateji oyunu 2016'da PC'de çıkış yaptı ve aynı zamanda üç yıl önce iPad'e geldi. 2018'de iPhone'larda görüldü. Android sürümünün neden bu kadar uzun sürdüğü bilinmiyor.

Civilization IV Android'de Hangi Cihazlarla Uyumlu?

Belki de yeterince zamanları yoktu veya kaynaklardan yoksunlardı (buna ciddi şüphemiz olsa da), ancak gerçek şu ki, Android kullanıcılarının oyunu oynayabilmek için oyunun mobil çıkışından bu yana iki yıl beklemek zorunda kaldılar. Civilization VI harika bir oyun, ancak sert bir öğrenme eğrisine sahip ve öğreticiler üstesinden gelmeyi kolaylaştırmıyor.

Civilization VI, Android'de ücretsiz olarak sunulacak, ancak yalnızca 60 tur oynayabileceksiniz. Oynamaya devam etmek istiyorsanız, temel oyun için 20 $ ödemeniz gerekecek. Sorun şu ki, PC ve konsollarda yayınlanan iki büyük genişletme paketini de istiyorsanız, küçük bir servet ödemeniz gerekecek.

Örneğin, oyunun ilk büyük genişletmesi olan Rise and Fall, temel oyundan daha pahalı ve aynı şey Gathering Storm için de geçerli. İlki 30 dolara satılırken, ikincisi 40 dolara mal oluyor. Tam Civilization VI deneyimi için, Android oyuncularının en az 90 ABD doları ödemesi gerekecek ve fiyata, 5 ile 9 ABD Doları arasında fiyatlandırılan Medeniyet ve Senaryolar paketleri bile dahil değil. Diğer bir sorun da oyunun çok sınırlı sayıda Android akıllı telefonla uyumlu olmasıdır:

İşte tam liste: Google Pixel 4 / XL, LG G7 ThinQ, LG G8s ThinQ, LG G8X ThinQ, LG V50 ThinQ 5G, LG V50S ThinQ 5G, LG V60 ThinQ 5G, OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7 Pro 5G, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Razer Phone 2, Samsung Galaxy Note 10/10+, Samsung Galaxy Note 9 (yalnızca Snapdragon), Samsung Galaxy S10 / S10+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra, Samsung Galaxy S9 / S9 + (yalnızca Snapdragon), Samsung Galaxy Tab S6, Sony Xperia 1, Sony Xperia 5 ve Sony Xperia XZ2 Premium.