iTunes Şu Anda Satın Alma İşlemini Gerçekleştiremiyor hatası ile karşılaşıyorsanız aşağıda izlemeniz gereken adımlara yer verdik. Bu çözüm adımlarından en az biri işinize yaramalıdır.

CİHAZINIZI YENİDEN BAŞLATIN

Cihazın yeniden başlatılması, iTunes Store'da gördüğünüz hatalara neden olabilecek herhangi bir yazılım sorununu gidermeye yardımcı olur. iPhone, iPad veya iPod Touch'ınızı yeniden başlatabilir ve cihaz tekrar yüklendiğinde hatanın düzelip düzelmediğini görebilirsiniz.

UYGULAMA İNDİRME YETKİLENDİRMESİ İÇİN TOUCH ID KULLANIN

Bir kullanıcı, "iTunes Şu Anda Satın Alma İşlemini Gerçekleştiremiyor" hatasını birkaç kez aldıktan sonra bizimle şu çözümü paylaştı:

Adım 1: İndirme işlemini Touch ID kullanarak yetkilendirecek biçimde ayarlayın. Bunu, Ayarlar> Touch ID ve Parola'yı açıp, ardından iTunes ve App Store kaydırıcısını açarak yapabilirsiniz (açıksa kapatın).

Adım 2: Uygulama mağazasında beğendiğiniz herhangi bir ücretsiz uygulamayı bulun ve indirin.

Artık bir uygulamayı indirmeyi veya satın almayı her denediğinizde, Touch ID kimlik doğrulamanızı isteyecektir.

Bunu yaptıktan sonra iTunes Store hatasının düzelip düzelmediğini kontrol edin. Onaylamak için farklı bir uygulamayı indirmeyi veya önceden indirmiş olduğunuz uygulamayı açmayı deneyebilirsiniz.

EN SON iOS SÜRÜMÜNE GÜNCELLEYİN

Şu anda kullanmakta olduğunuz iOS sürümüne bağlı olarak daha yeni veya en son sürüme güncelleyebilirsiniz. Bazı kullanıcılar sorunu bu çözümle düzeltirler:

Adım: iCloud'u veya bilgisayarınızı kullanarak cihazınızın yedeğini alın. Adım: iOS cihazınızı prize takın ve internete bağlanın. Ayarlar> Genel'e dokunun Adım: Yazılım Güncelleme'ye dokunun. Adım: İndir ve Yükle'ye dokunun. Hemen güncellemek istiyorsanız, Yükle'ye dokunun.

NOT: iPadOS ve iOS 12 veya sonraki sürümler için, aygıtınız otomatik olarak güncellenebilir ancak bunu Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidip Otomatik Güncellemeler'e dokunarak değiştirmeniz gerekir. Yine de bazı güncellemeleri hala manuel olarak yüklemeniz gerekebilir.

iPhone veya iPad'inizi ayrıca bilgisayarınızdan da güncelleyebilirsiniz. Apple Watch için, iPhone'unuzu iOS 13'e güncelledikten sonra en son watchOS sürümüne güncelleme yapabilirsiniz.