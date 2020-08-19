Hangi Samsung'lar 3 Android Sürüm Güncellemesi Alacak?

Galaxy Note20 etkinliği sırasında Samsung, yazılım güncelleme politikasında büyük değişiklikler yaptığını duyurdu. Üretici, Galaxy S10 serisinden başlayarak tüm yaklaşan amiral gemisi cihazlarının 3 nesil Android işletim sistemi güncellemeleri alacağını doğruladı. Artık tam cihaz listesine sahibiz ve aynı zamanda Galaxy A, Note ve Tab S serisinin seçkin üyelerinin ve Samsung’un tüm katlanabilir cihazlarının listede olduğunu söyleyebiliriz.

İnsanlar cihazlarını daha uzun süre ellerinde tutmaya başladı. Samsung bu anlamda artık telefonlarına daha çok destek vermek istiyor. Yeni Samsung telefonlar artık üç nesil Android işletim sistemi güncellemesi alacak. Bu da Galaxy ürünlerinin yaşam döngüsünü uzatıyor ve güncellemede en kötü istatistiğe sahip Samsung'a olan ilgiyi artıracak.

Android 10 ile piyasaya sürülen Galaxy S20 serisi, ilk güncellemesini Android 11 ile alacak, yani bundan sonra iki güncelleme daha alacak. Buna ek olarak, S20 serisi, bu yılın ilerleyen günlerinde Android 11 güncellemesi alacak Samsung portföyündeki ilk telefon.

3 Android Sürüm Güncellemesi Alacak Samsung Cihazlar

Galaxy S serisi (artı gelecek S Serisi cihazlar) : Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20 5G, Galaxy S20, Galaxy S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite

: Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20 5G, Galaxy S20, Galaxy S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite Galaxy Note serisi (artı gelecek Note serisi cihazlar) : Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10, Galaxy Note10 Lite

: Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20, Galaxy Note 10+ 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10, Galaxy Note10 Lite Galaxy Foldable (artı gelecek Z serisi cihazlar): Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold 5G, Galaxy Fold

Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold 5G, Galaxy Fold Galaxy A serisi (artı gelecek A serisi cihazlar): Galaxy A71 5G, Galaxy A71, Galaxy A51 5G, Galaxy A51, Galaxy A90 5G

Galaxy A71 5G, Galaxy A71, Galaxy A51 5G, Galaxy A51, Galaxy A90 5G Galaxy Tab S serisi (artı gelecek Tab S serisi cihazlar): Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 Lite

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