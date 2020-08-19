Huawei, mevcut cihazların Android güncellemelerini almaya devam edeceğini söyledi.

Huawei Central, Huawei'in cihazlarının yazılım ve güvenlik güncellemelerini almaya devam edeceğini doğruladı.

Mevcut Huawei Cihazlar Güncelleme Alacak mı?

Geçen yıl Google, Huawei'in ABD kara listesine girmesiyle şirkete şirkete halka açık yazılım ve yazılım güncellemesi sağlamayı bıraktı.

Şirket daha sonra mevcut telefonlarına yazılım güncellemeleri sağlamasına izin veren geçici bir yardım aldı. Takas yasağından sonra piyasaya sürülen telefonlar, Android'in açık kaynaklı bir sürümüyle birlikte geliyor ve temel hizmetler ve uygulamalara sahip değil.

Geçici genel lisansın kısa süre önce süresi doldu ve eski Huawei ve Honor telefonların Google'dan Android güncellemeleri almayı durduracağı yönünde spekülasyonlar oluştu.

Huawei, varlık listesine eklenmeden önce piyasaya sürülen telefonların bu yasaktan etkilenmediğini ve güncellemeleri almaya devam edeceğini söylüyor.

Google Mobil Hizmetleri (GMS) içermeyen yeni cihazlara gelince, güncellemeler Huawei'in AppGallery aracılığıyla indirilecek.

Google, Huawei'in İddiasını Henüz Doğrulamadı

Google daha önce, hükümet izin verdiği sürece güncelleme sağlamaya devam edeceğini söylemişti. Geçici genel lisansın süresi dolduğu için Google'ın şimdi güncellemeleri göndermeye devam edeceğine dair resmi bir açıklama yok.

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz günlerde lisansın uzatılmayacağını söyledi.

ABD Huawei'in peşini kolayca bırakma niyetinde değil. Bunu şirketin yonga tedarikini sona erdiren yasağından anlıyoruz. Şirket geçtiğimiz günlerde ABD hükümetinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle artık kendi Kirin çiplerini üretemeyeceğini ve Mate 40'ın Kirin çipine sahip son telefon olacağını söyledi.

Bu yılın ilerleyen saatlerinde, üreticinin kendi işletim sistemi olan Harmony OS ile ilk telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor.