Telefonunuz uygulamasına yapılan en son güncelleme ile Microsoft ve Samsung Windows ile Android arasındaki bağlantı deneyimini Apple ekosistemine yakınlaştırıyor. Yeni güncelleme, telefonunuza dokunmak zorunda kalmadan PC'den telefondaki uygulamaları kullanmanızı sağlar. Şu anda, özellik yalnızca belirli Samsung cihazlarında kullanılabilir.

Samsung Telefondaki Uygulamaları PC'de Çalıştırmak

Telefonunuz (Your Phone) uygulama menüsünde, solda bir Uygulamalar sekmesi bulacaksınız. Üzerine tıklamak, Samsung Galaxy telefonunuzdaki yüklü uygulamaların tam listesini ortaya çıkarır. Her birini ayrı bir pencerede açabilir ve hatta görev çubuğuna yerleşmelerini sağlayabilirsiniz.

Şu an itibariyle yalnızca Galaxy S9, S10 ve S20 serisi sahipleri bu şık özellikten yararlanabiliyor ancak Microsoft daha fazla Android cihazını kapsayan daha geniş destek sözü veriyor. İleride daha fazla Samsung cihazının veya diğer Samsung olmayan telefonların da bilgisayardan telefon uygulamalarını çalıştırma desteği alıp almayacağını henüz bilmiyoruz.

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