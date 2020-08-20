Samsung her an Galaxy M51 adlı bir telefonu tanıtabilir. Cihaz cihazla ilgili raporlar Mart ayından bu yana geliyordu. En son sızıntı, Snapdragon 730 yonga seti ve akıllara durgunluk veren 7.000 mAh pil kapasitesine işaret ediyor. Bir akıllı telefon için en yüksek batarya kapasitesi olacak.

7000 mAh Bataryalı Samsung Galaxy M51 Özellikleri

Sızıntı ayrıca Samsung Galaxy M51'in 64 MP ana kamera ile geleceğini, ön tarafında ise Full HD+ çözünürlüklü 6,67 inçlik düz bir panele sahip olacağını gösteriyor. Galaxy M51 olduğu söylenen SM-M515F model numaralı bir telefon, 8 GB RAM ile Geekbench'te göründü. 25W şarj destekliyor ve bu anlamda Galaxy M31s ile aynı özelliğe sahip .

Samsung Rusya web sitesinde bir destek sayfasının tespit edildiği gerçeği göz önüne alındığında bu telefonun Türkiye gibi alım gücü nispeten düşük ülkelerde piyasaya çıkması bekleniyor.

Görmesi şaşırtıcı olacak bir diğer özellik de kablosuz şarj olurdu ancak bu konuda bilgi yok.