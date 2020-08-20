En İyi Kameralı Telefonlar (2020)

Aşağıda şu anda piyasada olan en iyi kameralı telefonları listeledik. Bu telefonlar çoğu zaman kullanıcısının bir profesyonel kamera taşıma ihtiyacını ortadan kaldırır.

iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

Geçtiğimiz birkaç yılda iPhone, kamera kalitesi konusunda ciddi rekabetle karşılaştı. Google'dan Samsung'a ve Huawei'ye kadar Android dünyasında seçim yapabileceğiniz harika kameralı telefonlar var. Apple sonunda telefona üçüncü bir ultra geniş kamera ekledi ve nihayet düşük ışık koşullarında harikalar yaratan Gece Modu'nu sunmaya başladı. Profesyonel kamera ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor.

Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL

Google'ın yapay zeka platformundan ve gelişmiş hesaplamalı fotoğrafçılık algoritmalarından yararlanan Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL şaşırtıcı fotoğraflar çeker. Gece Görüşünden Süper Yakınlaştırmaya, Canlı HDR+ ve Çift Pozlama kontrollerine kadar Pixel 4 erişilebilirlik ve hassas kontroller sunan birçok kamera özelliğine sahip. Kimilerine göre en iyi kameralı telefon işte bu.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra, S20 Ultra'nın süper yakınlaştırma özelliklerinden yoksundur ancak fotoğrafçılık söz konusu olduğunda genel olarak daha iyi performans sergiler. Uzak mesafeden nesneleri çekmeye eğilimliyseniz evet, S20 Ultra kesinlikle seçiminiz olmalı ancak Note 20 Ultra son derece iyi performans gösteren ve S20 Ultra'dan çok daha gelişmiş bir kamera setine sahip. Bunun da ötesinde eğer en iyi kameralı telefonu arıyorsanız bir S Pen de elde edersiniz ve uzaktan deklanşör tetikleyici olarak kullanabilirsiniz.

Samsung Galaxy S20 Ultra

100X'e kadar hibrit yakınlaştırma sunan periskop kameralı bu telefon tüm endüstriyi şaşırtmıştı. Ancak 100X yakınlaştırmanın bir pazarlama hilesi olduğu geç olmadan ortaya çıktı. Yine de bu telefon 30X zuma kadar harika fotoğraflar çeker. Bu nedenle en iyi kameralı telefonlar listemizde olmayı hakediyor.

OnePlus 8 Pro

En iyi kameralı telefonlar listemizin diğer üyesi 900 dolar civarında fiyatıyla uygun seviyede amiral gemisi deneyimi sunan OnePlus 8 Pro'dur. Bu listedeki en uygun fiyatlı telefonlardan biri olan OnePlus 8 Pro dört ayrı pikseli tek bir pikselde birleştiren 48 megapiksel ana lense sahip üçlü kamera sistemi sunuyor. Böylece 12 megapiksel çözünürlükte harika görünümlü kareler elde ediyorsunuz. Ayrıca 3 kat yakınlaştırmalı bir telefoto kamera ve ultra geniş lensi var. Renk filtresi de dikkat çekici.

Oppo Find X2 Pro

Çinli Huawei şirketi geçen yıl ABD'nin varlık listesine girdi ​​ve yeni telefonlarının Google uygulamalarını çalıştırması yasaklandı. Batı pazarında eriyen Huawei'in boşluğunu 2020'de Çinli Oppo doldurdu. En son amiral gemisi Find X2 Pro artık tüm Avrupa'da ve diğer birçok ülkede satışa sunuluyor. Find X2 Pro'nun en önemli özelliği 5 kat periskop yakınlaştırma sunarak iyi zoom'a sahip telefonlardan biri olmasıdır. Hem gündüz hem de gece güzel çekimler yapar.

Huawei P40 Pro Plus

Google uygulaması olmadığı için şu anda Huawei telefonlarını öneremeyeceğimizi düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu telefon tam anlamıyla teknolojik bir şaheser olduğundan es geçmemiz mümkün değil. Dünyada size benzeri görülmemiş bir yakınlaştırma kalitesi sağlayan, periskop türünde 10 kat doğal yakınlaştırma lensine sahip bu üründen bahsedelim. Sadece bu da değil, daha makul yakınlaştırma seviyelerinde büyük netlik isteyenler için ikincil bir 3 kat telefoto yakınlaştırma lensi de var. Bu telefonu bir dürbün yerine kullanabilirsiniz!

Huawei'in en iyi kameralı telefonu ve P40 Pro Plus gelecekte bize neler getirecek merak ediyoruz.

Realme X3 SuperZoom

Oppo'nun bir alt markası olan yeni Realme iddialı fiyatta cihazlar sunuyor. Realme X3 SuperZoom, yakınlaştırdığınızda size o tatlı, canlı net görüntüyü veren periskop yapıda 5 kat telefoto kamera ile geliyor. Genel olarak çok iyi bir performans sergiliyor. Bu telefon Avrupa'da bu listedeki diğer telefonların çoğunun yarı fiyatındadır. Sadece 500 dolar veya euro'ya mal olur. 64 megapiksel ana kamera, ultra geniş kamera ve hatta bir makro kamera gibi üstün performans özellikleri var.