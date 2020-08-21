En İyi Telefonlar (2020)

Bugün alabileceğiniz en iyi ve en iddialı telefonların bir listesini sıralıyoruz. Alanında en üstün özelliklere sahip başarılı modelleri görelim.
Apple iPhone 11 Pro Max
Artıları
- Sınıfının en iyisi yazılım desteği (~ 5 yıl)
- Harika pil ömrü
- Etkileyici OLED ekran
- Video ve fotoğraf için mükemmel
- En iyi en iyi yüz tanıma sistemi olan Face ID
- Çok sayıda harika oyun ve uygulamaya sahip App Store
Eksileri
- Apple ile çevrili kapalı bir bahçe
- 64 GB depolama için yüksek fiyat
- 256GB/512GB yükseltmeler pahalı
- Büyük, çirkin bir çentik
- Hala USB-C yerine yavaş Lightning yuvası
- Tamirler pahalı
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Artıları
- Güzel stil, lüks his
- Süper pürüzsüz ve hızlı performans
- Hem fotoğraflar hem de videolar için mükemmel kamera kalitesi (otomatik odaklama sorunu düzeltildi)
- S Pen’de şimdiye kadarki en büyük gelişme
- Olağanüstü 6,9" AMOLED ekran
- Wireless DeX gibi harika özellikler
Eksileri
- 1.300 $ başlangıç fiyatı biraz fazla
- Bazıları için devasa boyut zorlu olabilir, daha küçük bir model mevcut değil
- Pil ömrü gayet iyi ancak 120 Hz çok şarj tüketiyor
- Kutuda kulaklık yok
Pixel 4 XL
Artıları
- İnanılmaz kamera
- Muhteşem 90 Hz ekran
- Android güncellemelerini ilk alan cihaz
- Hızlı ve sorunsuz performans
Eksileri
- Pil ömrü gayet iyi, sadece harika değil
- Temel modelde yalnızca 64 GB depolama alanı
- Motion Sense radarlar işe yaramaz
- 4K60 video desteği yok
Samsung Galaxy S20 Ultra
Artıları
- İnanılmaz derecede çok yönlü kamera
- Güzel 120 Hz AMOLED ekran
- Harika pil ömrü
- Teknik özelliklerden taviz yok
Eksileri
- Bazıları için biraz fazla büyük olabilir
- Pahalı
- Ultrasonik parmak izi tarayıcısı hala mükemmel değil
Apple iPhone 11
Artıları
- Sınıfının en iyisi performans
- Sınıfının en iyisi yazılım desteği (~ 5 yıl)
- Çok iyi pil ömrü
- Mükemmel kamera, sınıfının en iyisi video
- Face ID, en iyi yüz tanıma sistemidir
- Çok sayıda harika oyun ve ekosistemi içeren App Store
Eksileri
- Ekran kalitesi ortalamanın altında, büyük çerçeveler
- Telefoto kamera yok
- Apple duvarlarıyla örülü bir bahçe
- Dev çentik
- Hala USB-C yerine Lightning bağlantı noktasını kullanıyor
OnePlus Nord
Artıları
- Agresif fiyatlandırma, paranın karşılığını fazlasıyla verir
- Muhteşem AMOLED ekran
- Hızlı performans, 90 Hz desteği
- Çok hızlı şarj (30W)
Eksileri
- Fotoğraflardaki renkler biraz durgun, canlılıktan yoksun
- Telefoto kamera yok, makro lens işe yaramaz
- Kulaklık girişi yok, genişletilebilir depolama alanı yok
- Hoparlör kalitesi ortalamadır
- Kablosuz şarj yok
Apple iPhone SE (2020)
Artıları
- İçindeki A13 çip bir canavar
- Kamera kalitesi, fiyat açısından rakiplerinin çok üstünde
- Video kayıt kalitesi
- Çok sayıda aksesuarı destekleyen zengin iOS ekosistemi
- Kablosuz şarj etme
Eksileri
- Pil ömrü ortalamanın çok altında
- 2014'e ait büyük çerçeveli tarihli tasarım
- Kutuda hızlı şarj cihazı yok
Google Pixel 4a
Artıları
- Bir telefonda en iyi fotoğraf kalitesi
- Şık yazılım ve kullanıcı deneyimi
- Hafif tasarım
- Pürüzsüz performans
- Fiyatına göre mükemmel değer
Eksileri
- Kablosuz şarj veya 5G desteği yok (şimdilik)
- Plastik yapılı
- Su koruması yok