En İyi Telefonlar (2020)

Bugün alabileceğiniz en iyi ve en iddialı telefonların bir listesini sıralıyoruz. Alanında en üstün özelliklere sahip başarılı modelleri görelim.

Apple iPhone 11 Pro Max

Artıları

  • Sınıfının en iyisi yazılım desteği (~ 5 yıl)
  • Harika pil ömrü
  • Etkileyici OLED ekran
  • Video ve fotoğraf için mükemmel
  • En iyi en iyi yüz tanıma sistemi olan Face ID
  • Çok sayıda harika oyun ve uygulamaya sahip App Store

Eksileri

  • Apple ile çevrili kapalı bir bahçe
  • 64 GB depolama için yüksek fiyat
  • 256GB/512GB yükseltmeler pahalı 
  • Büyük, çirkin bir çentik
  • Hala USB-C yerine yavaş Lightning yuvası
  • Tamirler pahalı

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

The Best Phones of 2020

Artıları

  • Güzel stil, lüks his
  • Süper pürüzsüz ve hızlı performans
  • Hem fotoğraflar hem de videolar için mükemmel kamera kalitesi (otomatik odaklama sorunu düzeltildi)
  • S Pen’de şimdiye kadarki en büyük gelişme
  • Olağanüstü 6,9" AMOLED ekran
  • Wireless DeX gibi harika özellikler

Eksileri

  • 1.300 $ başlangıç fiyatı biraz fazla
  • Bazıları için devasa boyut zorlu olabilir, daha küçük bir model mevcut değil
  • Pil ömrü gayet iyi ancak 120 Hz çok şarj tüketiyor
  • Kutuda kulaklık yok

Pixel 4 XL

The Best Phones of 2020

Artıları

  • İnanılmaz kamera
  • Muhteşem 90 Hz ekran
  • Android güncellemelerini ilk alan cihaz
  • Hızlı ve sorunsuz performans

Eksileri

  • Pil ömrü gayet iyi, sadece harika değil
  • Temel modelde yalnızca 64 GB depolama alanı
  • Motion Sense radarlar işe yaramaz
  • 4K60 video desteği yok

Samsung Galaxy S20 Ultra

The Best Phones of 2020

Artıları

  • İnanılmaz derecede çok yönlü kamera
  • Güzel 120 Hz AMOLED ekran
  • Harika pil ömrü
  • Teknik özelliklerden taviz yok

Eksileri

  • Bazıları için biraz fazla büyük olabilir
  • Pahalı
  • Ultrasonik parmak izi tarayıcısı hala mükemmel değil

Apple iPhone 11

The Best Phones of 2020

Artıları

  • Sınıfının en iyisi performans
  • Sınıfının en iyisi yazılım desteği (~ 5 yıl)
  • Çok iyi pil ömrü
  • Mükemmel kamera, sınıfının en iyisi video
  • Face ID, en iyi yüz tanıma sistemidir
  • Çok sayıda harika oyun ve ekosistemi içeren App Store

Eksileri

  • Ekran kalitesi ortalamanın altında, büyük çerçeveler
  • Telefoto kamera yok
  • Apple duvarlarıyla örülü bir bahçe
  • Dev çentik
  • Hala USB-C yerine Lightning bağlantı noktasını kullanıyor

OnePlus Nord

The Best Phones of 2020

Artıları

  • Agresif fiyatlandırma, paranın karşılığını fazlasıyla verir
  • Muhteşem AMOLED ekran
  • Hızlı performans, 90 Hz desteği
  • Çok hızlı şarj (30W)

Eksileri

  • Fotoğraflardaki renkler biraz durgun, canlılıktan yoksun
  • Telefoto kamera yok, makro lens işe yaramaz
  • Kulaklık girişi yok, genişletilebilir depolama alanı yok
  • Hoparlör kalitesi ortalamadır
  • Kablosuz şarj yok

Apple iPhone SE (2020)

The Best Phones of 2020

Artıları

  • İçindeki A13 çip bir canavar
  • Kamera kalitesi, fiyat açısından rakiplerinin çok üstünde
  • Video kayıt kalitesi
  • Çok sayıda aksesuarı destekleyen zengin iOS ekosistemi
  • Kablosuz şarj etme

Eksileri

  • Pil ömrü ortalamanın çok altında
  • 2014'e ait büyük çerçeveli tarihli tasarım
  • Kutuda hızlı şarj cihazı yok

Google Pixel 4a

The Best Phones of 2020

Artıları

  • Bir telefonda en iyi fotoğraf kalitesi
  • Şık yazılım ve kullanıcı deneyimi
  • Hafif tasarım
  • Pürüzsüz performans
  • Fiyatına göre mükemmel değer

Eksileri

  • Kablosuz şarj veya 5G desteği yok (şimdilik)
  • Plastik yapılı
  • Su koruması yok