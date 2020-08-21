En İyi Telefonlar (2020)

Bugün alabileceğiniz en iyi ve en iddialı telefonların bir listesini sıralıyoruz. Alanında en üstün özelliklere sahip başarılı modelleri görelim.

Apple iPhone 11 Pro Max

Artıları

Sınıfının en iyisi yazılım desteği (~ 5 yıl)

Harika pil ömrü

Etkileyici OLED ekran

Video ve fotoğraf için mükemmel

En iyi en iyi yüz tanıma sistemi olan Face ID

Çok sayıda harika oyun ve uygulamaya sahip App Store

Eksileri

Apple ile çevrili kapalı bir bahçe

64 GB depolama için yüksek fiyat

256GB/512GB yükseltmeler pahalı

Büyük, çirkin bir çentik

Hala USB-C yerine yavaş Lightning yuvası

Tamirler pahalı

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Artıları

Güzel stil, lüks his

Süper pürüzsüz ve hızlı performans

Hem fotoğraflar hem de videolar için mükemmel kamera kalitesi (otomatik odaklama sorunu düzeltildi)

S Pen’de şimdiye kadarki en büyük gelişme

Olağanüstü 6,9" AMOLED ekran

Wireless DeX gibi harika özellikler

Eksileri

1.300 $ başlangıç fiyatı biraz fazla

Bazıları için devasa boyut zorlu olabilir, daha küçük bir model mevcut değil

Pil ömrü gayet iyi ancak 120 Hz çok şarj tüketiyor

Kutuda kulaklık yok

Pixel 4 XL

Artıları

İnanılmaz kamera

Muhteşem 90 Hz ekran

Android güncellemelerini ilk alan cihaz

Hızlı ve sorunsuz performans

Eksileri

Pil ömrü gayet iyi, sadece harika değil

Temel modelde yalnızca 64 GB depolama alanı

Motion Sense radarlar işe yaramaz

4K60 video desteği yok

Samsung Galaxy S20 Ultra

Artıları

İnanılmaz derecede çok yönlü kamera

Güzel 120 Hz AMOLED ekran

Harika pil ömrü

Teknik özelliklerden taviz yok

Eksileri

Bazıları için biraz fazla büyük olabilir

Pahalı

Ultrasonik parmak izi tarayıcısı hala mükemmel değil

Apple iPhone 11

Artıları

Sınıfının en iyisi performans

Sınıfının en iyisi yazılım desteği (~ 5 yıl)

Çok iyi pil ömrü

Mükemmel kamera, sınıfının en iyisi video

Face ID, en iyi yüz tanıma sistemidir

Çok sayıda harika oyun ve ekosistemi içeren App Store

Eksileri

Ekran kalitesi ortalamanın altında, büyük çerçeveler

Telefoto kamera yok

Apple duvarlarıyla örülü bir bahçe

Dev çentik

Hala USB-C yerine Lightning bağlantı noktasını kullanıyor

OnePlus Nord

Artıları

Agresif fiyatlandırma, paranın karşılığını fazlasıyla verir

Muhteşem AMOLED ekran

Hızlı performans, 90 Hz desteği

Çok hızlı şarj (30W)

Eksileri

Fotoğraflardaki renkler biraz durgun, canlılıktan yoksun

Telefoto kamera yok, makro lens işe yaramaz

Kulaklık girişi yok, genişletilebilir depolama alanı yok

Hoparlör kalitesi ortalamadır

Kablosuz şarj yok

Apple iPhone SE (2020)

Artıları

İçindeki A13 çip bir canavar

Kamera kalitesi, fiyat açısından rakiplerinin çok üstünde

Video kayıt kalitesi

Çok sayıda aksesuarı destekleyen zengin iOS ekosistemi

Kablosuz şarj etme

Eksileri

Pil ömrü ortalamanın çok altında

2014'e ait büyük çerçeveli tarihli tasarım

Kutuda hızlı şarj cihazı yok

Google Pixel 4a

Artıları

Bir telefonda en iyi fotoğraf kalitesi

Şık yazılım ve kullanıcı deneyimi

Hafif tasarım

Pürüzsüz performans

Fiyatına göre mükemmel değer

Eksileri