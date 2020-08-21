Apple, App Store'dan Fortnite'ı kaldırmış olabilir ancak uygulamaya daha önceden sahipseniz istediğinizde yeniden yükleyebilirsiniz. İşte mağazadan kaldırılan Fortnite'ın nasıl tekrar indirileceğinin adımları.

iPhone, iPad'e Fortnite Kurmak

Apple'ın Fortnite'ı App Store'dan kaldırarak iPhone veya iPad'e indirilmesini engellediğini duymuş olabilirsiniz. Bu doğru olsa da, uygulamayı zaten hesabınıza eklediyseniz hala cihazınıza indirebilirsiniz. Apple'ın hareketi yalnızca ilk kez yapılan yüklemeleri engeller.

Apple bir uygulamayı App Store'dan kaldırdığında sadece ilk defa yapılacak indirmelerde yüklenemez hale gelir. Ancak daha önceden indirdiğiniz her uygulama kimliğinize kaydedilir ve bu işlev o oyun ve app App Store'da olmasa bile tekrar indirmenize izin verir.

Önemli: Fortnite'ı şimdi yüklemek için önceden cihazınıza bir kez yüklemiş/satın almış olmanız gerekiyor. Apple o app'i App Store arama listesinden kaldırdığından oyunu önceden indirmemişseniz asla tekrar yükleyemezsiniz.

Fortnite, iPhone veya iPad'e Nasıl Yeniden Yüklenir: