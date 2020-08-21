Samsung Galaxy S20 üçlüsünün 5G sürümleri, şu anda Avrupa'da dağıtıma çıkarılan güncelleme aracılığıyla One UI 2.5 alıyor. Bunlar Galaxy S20 5G, S20+ 5G ve S20 Ultra 5G'dir. G981BXXU4BTH5, G986BXXU4BTH5 ve G988BXXU4BTH5 sürümlerinde olan cihazlar ürün yazılımı güncellemesi alıyor. 4G modelleri de yakında aynı güncellemeyi alacak.

Samsung Galaxy S20, One UI 2.5 Güncellemesi Alıyor

Samsung'un özel kullanıcı arayüzünün 2.5 sürümü ilk kez Galaxy Note20 telefonlarıyla piyasaya çıktı. Kablosuz DeX, üçüncü taraf başlatıcılar için Android 10 hareketle gezinme desteği, gelişmiş Pro video modu ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok yeni özellikler getirdi.

Bu arada, Galaxy Note10 ve Note10+, S Pen ile not alma deneyimini iyileştirmeye odaklanan güncellemeler alıyor. Öncelikle notlar artık bir ton yeni özelliği destekliyor ve yeni bir dosya biçimine geçiş yapılıyor.

Samsung Notes arayüzü yenilendi ve uygulama artık PDF'leri içe aktarma, notları PDF veya PowerPoint dosyaları olarak dışa aktarma becerisine sahip. Artık çiziminizle senkronize olarak çalınacak sesler kaydedebiliyorsunuz. El yazılarını otomatik olarak düz yazı yapabiliyorsunuz.