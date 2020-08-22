Samsung, Galaxy Z Fold 2 5G'yi henüz tam olarak açıklamadı. Cihaz 1 Eylül'de resmi olarak piyasaya sürülecek ve ön siparişler aynı gün başlayacak. Şirket, son Unpacked etkinliği sırasında birkaç ayrıntıyı daha açıkladı. Telefonun tanıtım filmi şimdi ortaya çıktı ve Samsung'un amiral gemisi katlanabilir cihazı hakkında bildiklerimizi daha da doğruluyor.

Galaxy Z Fold 2'yi Çalışırken İzleyin

Galaxy Z Fold 2 5G'nin dahili ekranı şimdi 7,6 inç boyutunda geliyor ve gelişmiş dayanıklılık için Ultra İnce Cam (UTG) içeriyor. Ekran 120 Hz yenileme hızına sahip ve LTPO arka düzlem teknolojisinin kullanımıyla şimdi dinamik olarak değişecek. Böylece pil ömrü artmış olacak.

Z Fold 2 ayrıca, çeşitli açılarda açık kalmasını sağlayan Z Flip'in esnek moduna da sahip.

Samsung ayrıca bu katlanabilir telefonu Microsoft Surface Duo gibi üretkenlik merkezli bir cihaz olarak görüyor. Şirket cihazın aynı anda üç uygulama çalıştırmanıza olanak vereceğini söylüyor.

Yeni Note 20 telefonlar gibi, Galaxy Z Fold 2 de Wireless DeX sunacak, cihazı DeX Pad veya USB kablosu gibi aksesuarlara ihtiyaç duymadan harici bir ekrana kablosuz olarak bağlamanıza olanak tanımaktadır.

Galaxy Z Fold 2 5G siyah ve bronz renklerde satışa sunulacak ve fiyatı önümüzdeki ay açıklanacak. Yakın tarihli bir rapora göre, 18 Eylül'de satışa çıkacak.