iPhone ile bir Apple Watch'un kilidini açabilirsiniz. iPhone'unuzdan Apple Watch'unuzun kilidini nasıl açacağınızı öğrenirseniz, saati her açtığınızda parola girmekten kurtulur ve küçük ekranda yazı yazmak zorunda kalmamanın rahatlığını yaşarsınız.

Apple Watch'un Kilidini iPhone'la Açmak

Watch uygulamasını açın.

Saatim sekmesinde, Parola'yı görene kadar kaydırın ve üzerine dokunun.

iPhone ile Aç özelliğinin seçili olduğundan emin olun. Yandaki simge yeşil konuma gelmelidir.

Şimdi Apple Watch ekranınızda parolanızı girin.

Bu ayarlandıktan sonra, iPhone'unuzun kilidini her açtığınızda Apple Watch'unuzun kilidi de açılacaktır. Bu işlevin çalışması için cihazların birbirlerinin Bluetooth aralığı içinde olmaları gerekiyor.