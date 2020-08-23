En İyi Oyun Telefonları – 2020

2020'nin en iyi oyun telefonları listesinde bugün satın alabileceğiniz en başarılı oyun telefonları hakkında size bilgiler vereceğiz. Özellikle Android işletim sistemi, Google Play mağazası sayesinde mobil oyunlar için en büyük merkez haline gelmiş durumda. Ancak iOS cihazlar da bu tarafta geri değil. Öyleyse en iyi oyun telefonları hangileri görelim.

En İyi Oyun Telefonları

Bugün 3D oyunlar, VR ve artırılmış gerçeklik oyunları mobil oyunların ve dolayısıyla birinci sınıf oyun telefonlarının tanımını değiştirdi. Yüksek kaliteli bir telefona sahipseniz, büyük olasılıkla telefonda birinci sınıf oyun deneyimi yaşayabilirsiniz, çünkü amiral gemisi cep telefonları çoğu zaman oyun emülatörlerini çalıştırmada da oldukça etkilidir.

Özellikle oyun amaçlı tasarlanmış telefonlar var. Bazı oyun telefonlarına yakından bakalım ve onları neyin en iyi yaptığını görelim, böylece bir sonraki telefonunuzu satın alırken bu faktörleri göz önünde bulundurabilirsiniz.

LG V60 ThinQ

Katlanan telefonlar arasında en iddialılardan olan bu telefın oyun seanslarınızın gece boyunca sürmesini sağlayan 5.000 mAh pile ve hem Qualcomm Quick Charge 4 hem de kablosuz şarj desteğine sahip. LG telefonlar uzun zamandır mükemmel ses performansları ile biliniyorlar. LG V60 ThinQ 3,5 mm kulaklık girişi ve Quad DAC desteği ile diğerlerinden farklı değil.

Ama asıl önemli olan fiyattır. 2000 $ veya daha yüksek maliyetli katlanan cihazlara kıyasla ikinci ekran aksesuarına sahip LG V60 ThinQ bunun yarısından daha az fiyata sunuluyor.

Samsung Galaxy S20

Her üç Galaxy S20 modeli de 120Hz AMOLED ekranlar, Snapdragon 865 (veya Exynos 990) işlemciler, 12GB RAM ve microSD kart desteği sunar. S20 Ultra, 16 GB RAM ile gelse de bugün bir Android cihazda 6 GB'dan RAM'den fazlasına ihtiyacınız yok.

Her üç model de Samsung’un Oyun Başlatıcı ve Oyun Araçları seçeneklerini sunarak, bireysel oyunlarda performansı iyileştirmenize olanak tanır. Oyun Araçları paketi ayrıca çözünürlüğü kolayca ayarlamanıza, ekran görüntüsü almanıza, videolar kaydetmenize ve daha fazlasına imkan sunuyor.

OnePlus 8/8 Pro

OnePlus 8, 90Hz ile sınırlı ve 8 Pro 120Hz'e kadar çıkıyor. Her iki cihaz da AMOLED ekranlara sahip. Snapdragon 865 işlemci, 8-12GB RAM, 128-256GB depolama alanı ve 5G desteği sunuyorlar.

Kablosuz şarj ve iyileştirilmiş kamera kurulumu iki versiyon arasındaki tek fark. Eğer uzun yıllar güncelleme alacak bir oyun telefonu arıyorsanız cevap OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro olacaktır.

Xiaomi Redmi Note 9 Serisi

Fiyat – performans tarafında iddialı bir oyun telefonu arıyorsanız Redmi Note 9 Pro, 9S ve 9 tek seçeneğiniz olacak. Zira bu cihazlar modern çipsetler, 5000 mAh pil kapasitesi, HDR desteği, standart üstü hoparlör kalitesi ve hızlı şarj ile geliyor. Tüm bunlar amiral gemisi cihazların üçte biri seviyesinde sunuluyor.

Razer Phone 2

Ekran boyutu: 5.7 inç | Çözünürlük: 1440 x 2560 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 8 GB | Depolama: 64 GB | Pil: 4000 mAh | Arka kamera: 12 MP | Ön kamera: 8 MP

Süper hızlı Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ve 120Hz yenileme hızı ile Razer Phone 2, şüphesiz yalnızca oyun oynamak için tasarlanmış bir makine. Android üzerinde çalışan bu sıra dışı güçlü cep telefonu için başka kullanım alanları da olmasına rağmen, eğer oyun sizin için birinci öncelikse Razer Phone 2 en iyi seçeneklerden biri. Ekran 5.7 inç olsa da 16:9 olması onu modern 6.8 inç telefonlar kadar büyük yapıyor.

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