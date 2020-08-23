iPad'den ses çıkmıyor, nasıl çözülür noktasında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Aşağıda iPad'deki ses sorununu çözmeye yardımcı olacak adımlar bulacaksınız.

iPad'den Ses Çıkmıyor, Nasıl Çözülür?

iPad'inizdeki Denetim Merkezi'nde bulunan kullanışlı bir Sessiz ayarı vardır ve buraya sık sık giriyorsanız yanlışlıkla açmış olabilirsiniz.

Denetim Merkezi'ni açın. (iPad'inizde Face ID yoksa, aşağıdan yukarı kaydırarak açın. iPad'inizde Face ID varsa, sağ üst köşeden aşağı kaydırarak açın).

Sessiz düğmesini bulun (zil gibi görünür) ve açık olmadığından emin olun, böylece iPad'inizde sesin etkin olmasını sağlayın.

Daha eski model iPad'lerde, cihazın yan tarafında bir Sessiz düğmesi bulunur. Daha eski bir iPad'iniz varsa, bu düğmenin kapalı olduğundan emin olun.

Rahatsız Etmeyin'i Kontrol Edin

Kontrol edilecek başka bir ayar da iPad'inizin Rahatsız Etmeyin özelliğidir ve Ayarlar'da veya Denetim Merkezi'nde bulunabilir.

Ayarlar'a ve ardından Rahatsız Etmeyin'e gidin.

Rahatsız Etmeyin seçeneğinin etkinleştirilmediğinden emin olun. Bir kez açıp kapatmaktan da zarar gelmez.

Bluetooth'u Kontrol Edin

iPad'iniz hoparlörler gibi harici bir cihaza bağlıysa, bu, Bluetooth'un etkin olduğu ve sesin iPad'inizin kendisinden çıkmayacağı anlamına gelir.

Ayarlar'a, ardından Bluetooth'a gidin.

Kapalı olduğundan emin olun. Önceki adımda olduğu gibi, zaten kapalıysa bile, tekrar açıp kapatmak sorunu çözebilir.

Uygulamanın İçinden Sesi Açın

Bazen uygulamalar arasındaki bir çatışma, sesin çalışmamasının nedenidir.

Sesin gelmediği bir uygulamayı açın.

Bu uygulamadayken, uygulamanın ses düzeyini artırmak için iPad'in yan tarafındaki Sesi Aç düğmesini kullanın.

Ağ Ayarları Sıfırlama

Ayarlar'a, ardından Genel'e gidin, ardından Sıfırla'ya dokunun.

Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya dokunun.

Bu çözümler iPad'den ses gelmeme sorununu çözmelidir. Aksi halde Ayarlar > Sıfırla yoluyla cihaz sıfırlanmalıdır.