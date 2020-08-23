OnePlus'ta Fnatic modu, Samsung'da Game Tools, Asus'ta X-Mode ve hatta Huawei'de GPU Turbo gibi modlar oyun performansını iyileştirdiğini iddia eden araçlardır. Peki gaming mode ya da game mode'lar gerçekten işe yarıyor mu?

Telefondaki Oyun Modu İşe Yarıyor mu? (Game Mode)

OnePlus Nord'da, Fnatic oyun modu açık değilken Fortnite maksimum grafiklerle (epik seviye) 27 ila 40 FPS veriyor. Fnatic modu etkinleştirildikten sonra ise oyun gerçekten de sabit şekilde 45 FPS vermeye başlıyor. Bu etki grafik işlemcisinin daima maksimum hızda çalışmasını sağlamakla oluyor.

Oyun modunu ROG 3'te test etmek çok daha karmaşıktır çünkü akıllı telefon zaten hızlı olması için tasarlandığından X modu olmadan bile maksimum FPS veriyor. Hatta çoğu oyun 30 veya 60 FPS ile sınırlı olduğundan böyle bir telefonun genel olarak gereksiz kaldığı söylenebilir.

Asıl Engel Aşırı Isınma

100 FPS'yi aşabilen Hellfire gibi bir oyuna baktığımızda X modu açılmadan oyun ROG Phone 3'ün FPS göstergesinde sürekli olarak 70 ile 80 FPS verdi.

Ancak X modu etkinleştirildikten sonra ve grafik ayarları en yüksek seviyeye ayarlandığında cihazın aşırı ısınmasını önlemek için ROG Phone 3 ile birlikte gelen fanı kullanmak zorunda kaldık. Bu ayarda Hellfire sabit 144 FPS verdi. Yani evet, oyun modu ile FPS neredeyse iki kat arttı.

Oyun modu özelliği FPS'i iyileştiriyor ve hatta kimi zaman iki katına çıkarıyor olsa da telefonlardaki asıl sorun aşırı ısınmadır. Yani 60-80 FPS sınırını geçmeye başladığınızda elinizde çok ısınmadan FPS'i düşen bir cihaz oluyor. Bu da oyun modunun FPS artırma işlevini boşa çıkarıyor.