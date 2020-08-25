iPad'de boy ölçümü yapma işleminden bahsedelim. Bu ipucu iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 12.9 inç (4. nesil) içeren LiDAR Tarayıcıya sahip iPad'leri ele alıyor. Hangi iPad'e sahip olduğunuzdan emin değilseniz, tüm iPad nesillerini ve modellerini ele alan bir makalemiz var.

iPhone, iPad'de Boy Ölçümü Yapmak

iPad Pro'nuzda Ölçüm/Measure uygulamasını açın. iPad Pro ile boyunu ölçeceğiniz kişinin ekranınızda tepeden tırnağa göründüğünden emin olun.

Ölçüm uygulaması, kişinin boyunu ayaklarının altından başının, şapkasının veya saçının üstüne kadar otomatik olarak alır.

Ölçüm uygulamasında yükseklik ölçümü için fotoğraf almaya hazırlanın. Hazır olduğunuzda Deklanşör düğmesine dokunun.

Fotoğraflara Kaydet'e veya Dosyalara Kaydet'e dokunun.

Peki bu ipucunu nasıl kullanacaksınız? Çocuklarınızın ve torunlarınızın boy ölçülerini almak için fotoğraflarını çekerek onların zamanla nasıl büyüdüklerini görmek eğlenceli olabilir.